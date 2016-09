Uviedol to v nedeľu žilinský policajný hovorca Radko Moravčík s tým, že sa to stalo v sobotu popoludní. Podľa spravodajského portálu tvnoviny.sk, žena vyskočila so svojím synom z 9.poschodia.

V súvislosti s touto udalosťou vykonáva polícia všetky potrebné procesné úkony pre objasnenie skutku. „Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia objasnenia veci nebudeme k prípadu až do skončenia vyšetrovania poskytovať žiadne bližšie informácie,“ ukončil Moravčík.