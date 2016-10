Policajt z východného Slovenska je podozrivý z vraždy priateľky

Dvadsaťsedemročný Marek zo Spišskej Novej Vsi, ktorý slúži v pohotovostnej motorizovanej jednotke, podozrivý, že v piatok na smrť dobodal 26-ročnú Alexandru. Jej telo následne zapálil a zakopal pri kríkoch neďaleko vodnej nádrže v Levočských vrchoch. Polícia telo mŕtvej ženy našla.

„Bolo začaté trestné stíhanie pre vraždu, v súčasnosti prebiehajú procesné úkony," povedal pre Čas.sk hovorca ministerstva vnútra Ivan Netík. Podľa informácií portálu podozrivý v policajnom zbore slúži približne päť rokov. Nedávno sa údajne podrobil psychotestom a jeho nadriadený ho hodnotil kladne.

Podľa portálu sa v byte, v ktorom snúbenci mali bývať po svadbe, v piatok pohádali. Podozrivý údajne partnerku trikrát nožom bodol do chrbta. Po čine zabalil telo ženy do plachty a autom ho odviezol do Levočských vrchov. Tam údajne telo podpálil a torzo zakopal.

Následne na polícii oznámil, že jeho snúbenica je nezvestná. V byte podľa portálu špecialisti našli krvné stopy. Pri neďalekej rieke zase našli nôž a zakrvavené veci. Ako Čas.sk dodáva, dôležitým dôkazom má byť záznam z kamery vo vchode domu, ktorá zachytáva muža, ktorý nesie v plachte zabalené telo.