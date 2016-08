Most-Híd berie takmer všetko, SNS len jedno kreslo

Dankova SNS obsadí len kreslo štátneho tajomníka na doprave, ktoré sa uvoľní odchodom Árpáda Érseka (Most-Híd) za ministra dopravy. K zmenám dochádza po tom, čo piati poslanci Siete vstúpili do parlamentného klubu Mostu-Híd a Sieti zostali v parlamente len dvaja poslanci.

Fakt je, že v súčasnosti sú Most-Híd aj SNS v parlamente rovnako silné subjekty. V kluboch majú po 15 poslancov. Most-Híd však bude mať sedem štátnych tajomníkov a národniari päť. No obidve strany sú si rovné v počte ministrov, každá má troch.

"Dohoda s predsedom SNS bola taká, že ponúkneme post štátneho tajomníka na ministerstve dopravy SNS,“ povedal včera líder Mostu-Híd Béla Bugár. "Nikto nemá ambíciu uberať či už Sieti, alebo Mostu-Híd nejaké pozície,“ poznamenal prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška.

Podľa našich zistení však v radoch SNS nevládne úplná spokojnosť s rozdelením voľných pozícií po Sieti. Smer sa na delení miest uvedených v koaličnej dohode nezúčastnil, bola to vec dohovoru Bélu Bugára a Andreja Danka.

Most-Híd navrhuje za štátneho tajomníka na ministerstve obrany Róberta Ondrejcsáka. Ten už bol štátnym tajomníkom na obrane za vlády Ivety Radičovej. Bugár označil Ondrejcsáka za medzinárodne uznávaného odborníka a verí, že ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi (nominant SNS) pomôže.

Štátnym tajomníkom za Most-Híd v rezorte pôdohospodárstva má byť poslanec a súčasný šéf pôdohospodárskeho výboru parlamentu Gabriel Csicsai. Bugárovci obsadia aj post tajomníka v rezorte kultúry. Bugár jeho meno zatiaľ neoznámil. Uviedol len, že v politike nikdy pôsobil a ide o odborníka z oblasti kultúry.

Zatiaľ nie je zrejmé, koho SNS nominuje za štátneho tajomníka na doprave po Érsekovi. Paška predpokladá, že by to mohol byť niekto z odborníkov, ktorí pracovali na príprave programu SNS v oblasti dopravy. "Záleží, kto bude k dispozícii a bude mať záujem. Čas sa veľmi rýchlo mení a povedal by som, že tá koalícia je málo stabilná. Keď niekto nechce ísť do nejakého väčšieho rizika, tak neopustí svoje stabilné miesto,“ doplnil Paška.

Či a ako sa pohne aj s miestami riaditeľov štátnych firiem pod gesciou ministerstva dopravy, sa ešte nevie. Napríklad v Národnej diaľničnej spoločnosti či v Slovenskej správe ciest. Národniari majú mať podľa informácií Pravdy vplyv v Železničnej spoločnosti Slovensko a v Železniciach SR už teraz.

"Je to záležitosť budúceho ministra dopravy. Keď bude pán minister vymenovaný a vôbec sa rozhliadne na ministerstve, určite sa rozhodne, či urobí niekde výmeny,“ povedal včera Bugár. Na otázku, či si Most-Híd uplatní nárok na vedúce posty v železniciach, odpovedal, že je to vždy na rozhodnutí ministra. "Ak si minister myslí, či je ten alebo onen bližší tej alebo onej koaličnej strane, ale považuje ho za odborníka, asi ho tam dá. Takéto nároky určite nemáme,“ dodal.

Smer, Most-Híd a SNS ešte čaká podpis novej koaličnej zmluvy, zrejme v závere budúceho týždňa. Následne sa udeje výmena na poste ministra dopravy. Najskôr musí premiér Robert Fico predložiť prezidentovi návrh na odvolanie Brecelyho a vymenovanie nového člena vlády Érseka. Odvolanie štátnych tajomníkov za Sieť a vymenovanie nových je už v kompetencii vlá­dy.