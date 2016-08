Pampúch prirástol miestnym k srdcu

Pampúcha sa už neúspešne pokúšali chytiť ochranári s veterinárom. Rozbehal až dve uspávacie injekcie. Pred začiatkom školského roka sa o to posnažia ešte raz. Voľné miesto pre neho drží bojnická zoo.

Nad pokoseným poľom nad základnou školou trčala hlava na dlhom krku. Pštros nás zbadal už z diaľky, v sieste sa však vyrušiť nedal. Ležal na zemi a zdalo sa, že sa usmieva na človeka, čo nie je ani dva metre od neho. Zazrel fotoaparát a akoby pochopil, čo nastane. Zdvihol sa na dlhé nohy a zapózoval pred objektívom. Keď zistil, že sme mu nepriniesli žiadne jedlo, začal sa viac zaujímať o to, čo nájde na zemi.

„Nebol tu už niekoľko dní, ale teraz sa objavil znova. Chodí až celkom k plotu, je krotký, dávam mu suché rožky a chlieb. Podľa mňa spáva v kríčkoch dolu pod poľom, viackrát som ho videl ráno odtiaľ vychádzať,“ vraví Ján Jaďuďa, ktorý býva v blízkosti poľa.

„Dávame mu vodu, aby sa mohol napiť. Teraz je pokosené, tak ho lepšie vidno. Keď tu bolo obilie, ľahšie sa skryl. Mohol by tu zostať, aspoň je na čo sa pozerať. Decká prídu a vidia na poli pštrosa, je to atrakcia. Ale čo s ním bude v zime, neviem. Asi mu budeme nosiť zrno a budeme ho kŕmiť, aby prežil,“ dodal Jaromír Makyš, ktorý tu má záhradnú chatku.

V júni skúšali exotického vtáka odchytiť. Štátni ochranári, zamestnanci Zoologickej záhrady v Bojniciach a veterinár so špeciálnou technikou – puškou na strieľanie uspávacej látky. Narkotizačná strela zviera zasiahla, už si aj ľahlo a pomaly zaspávalo, keď sa k nemu priblížili zvedavci. To ho zrejme vyľakalo a dalo sa na útek. Potom už Pampúch nezaspal, ani keď dostal ďalšiu dávku. Jednoducho to rozchodil.

„Tým, že sa v blízkosti objavili ľudia, mobilizoval sa mu celý metabolizmus. Zviera sa prebralo, vyburcovalo adrenalín a ušlo. Sme dohodnutí, že podobnú akciu zopakujeme, zviera odchytíme a umiestnime do Zoologickej záhrady v Bojniciach,“ povedal pre Pravdu Radomír Siklienka, riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie.

Doteraz sa nenašiel majiteľ, ktorému nandu ušiel. Pracovníci CHKO Ponitrie sa ho snažili nájsť cez úrad životného prostredia aj regionálnu veterinárnu správu. Na radnici v Bánovciach nad Bebravou predpokladajú, že niekto pštrosa držal načierno.

„Cena takéhoto vtáka sa pohybuje okolo 200 – 300 eur, takže to nie je lacná záležitosť. Keby sa stratil majiteľovi, čo ho choval legálne, určite by sa prihlásil. Preto sme presvedčení, že ho niekto získal načierno. Nevidíme inú možnosť, len ho odchytiť a umiestniť do zoologickej záhrady. Stane sa majetkom štátu,“ vraví Miroslav Schlesinger, hovorca mesta.

Plán je taký, aby do začiatku školského roka bol nandu novým obyvateľom bojnickej zoo. Termín je dôležitý pre bezpečnosť detí, ktoré onedlho začnú chodiť do školy. Zviera nie je agresívne, v prípade detí chce však byť mesto opatrné.

V Bojniciach už odchovali 60 mláďat nandu pampového. Ako pripomenula Simona Kubičková, pracovníčka tejto zoo, najlepším riešením by bolo, keby sa v prípade Pampúcha našiel pôvodný majiteľ. Odchyt, transport do zoo a potom prípadne naspäť k pôvodnému vlastníkovi by mohol byť pre zviera stresujúci.

Ak by zostal na slobode, zimu by mohol zvládnuť. „Chladné európske podnebie dokáže dobre znášať, takže ak by neprišla tuhá zima s dlhodobo veľmi nízkymi teplotami, mohol by prežiť. Musel by si však nájsť zdroj potravy, živí sa zelenými časťami rastlín, semenami, plodmi a drobnými živočíchmi,“ dodala Kubičková.

Nandu pampový patrí do skupiny nelietavých vtákov, takzvaných bežcov. Dokáže bežať rýchlosťou aj 60 kilometrov za hodinu. Žije v Južnej Amerike, podobá sa pštrosovi, ale je podstatne menší. Samec sa pári s viacerými samicami, ktoré nakladú vajcia do jedného hniezda. Vysedí ich samec a ten potom aj vodí mláďatá.