Reakcie cyklistu ovplyvňujú už tri desatiny promile

Na Slovensku sa diskutuje o hranici 0,5 promile, v Česku ide návrh ešte ďalej, až na 0,8 promile alkoholu. Pritom podľa odborníkov už pri 0,2 až 0,5 promile sa u vodičov prejavuje zhoršená schopnosť šoférovať a vyhodnocovať vzdialenosť, to isté platí aj u cyklistov. Pri 0,5 až 0,9 promile sa k tomu pridáva tendencia riskovať, preceňovať vlastné sily a neprimeraná sebadôvera. Toto množstvo alkoholu v krvi spôsobuje tzv. excitačnú opitosť, kde má človek povznesenú náladu. Už od hladiny 0,8 nie je schopný bezpečne šoférovať.

Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti, hovorí, že schopnosť človeka riadiť auto či bicyklovať nie je ovplyvnená do 0,2 promile alkoholu v krvi. Ako však tvrdí, výskumy ukázali, že aj nízke koncentrácie alkoholu v krvi zhoršujú jazdné zručnosti a zvyšujú riziko havárie. Už pri 0,1 promile sa mierne zhoršuje aj odhad vzdialenosti. Pri 0,2 promile má už šofér problémy so zaparkovaním alebo zacúvaním do garáže.

Výrazne sa tiež predlžuje reakčný čas napríklad pri brzdení. Zhoršuje sa aj optický postreh a oči sa ťažšie prispôsobujú prechodu zo svetla do tmy vrátane vnímania farieb. Nad 0,5 promile je zhoršená schopnosť sústrediť sa na dve alebo viac úloh súčasne. I veľmi skúsený vodič sa v tomto stave môže dopustiť hrubých chýb, ako napríklad stlačenie plynu namiesto brzdy.

„Najväčším problémom je však, že sa nám začína zužovať zorné pole. Vodič nevidí okraje zorného poľa a pri vyšších koncentráciách alkoholu v krvi môže prehliadnuť chodca, cyklistu alebo vozidlo prichádzajúce z boku,“ uvádza Okruhlica.

Odborník tiež upozornil, že ak by sa mala zmeniť nulová tolerancia na alkohol, tak iba za predpokladu, že by to neplatilo len pre cyklistov, ale pre všetkých vodičov a povinný by bol dräger na meranie alkoholu v krvi.

Opatrne sa k navrhnutej zmene stavajú aj českí odborníci. Pavel Čížek z Besipu, oddelenia ministerstva dopravy pre bezpečnosť cestnej dopravy, považuje prípadné prelomenie nulovej tolerancie za chybu. Odkazuje podobne ako slovenská polícia na štatistiky nehodovosti. Z nich vyplýva, že ľudia majú s rešpektovaním predpisov problém už dnes.

Podľa Čížka by zvýhodnenie jednej skupiny viedlo k žiadostiam o výnimky aj u druhých účastníkov cestnej premávky. „Vodiči kamiónov by mohli tiež povedať, však je horúco a dajú si pivo, že na nich to tiež nemá vplyv. Potom sa ozvú vodiči električiek, pretože jazdia po koľajach, a nebude to mať žiadny koniec," upozorňuje český odborník.

Schopnosť odolávať alkoholu a odbúravať ho je navyše u každého iná. Neexistuje spoľahlivý vzorec, podľa ktorého sa dá vypočítať, ako dlho zostáva alkohol v tele človeka. „Všetky takéto výpočty majú len orientačnú hodnotu,“ vysvetľuje Okruhlica. Každý človek podľa neho reaguje na alkohol individuálne a rozdielne výsledky sa môžu ukázať aj u dvoch rovnako starých ľudí s rovnakou hmotnosťou.

Vo všeobecnosti však platí, že alkohol lepšie zvládajú muži, ktorí ho častejšie pijú a sú v dobrej zdravotnej kondícii. Väčší problém s odbúravaním alkoholu z tela majú ženy. Rovnako ľudia, ktorí majú problémy s obličkami a berú naraz niekoľko druhov liekov. Horšie na tom sú aj obézni vodiči v porovnaní s chudými.

Priemerný muž s hmotnosťou 80 kg odbúrava jedno 10-stupňové pivo približne 2,5 hodiny. Dve deci vína asi 3,5 hodiny, rovnako dlho aj pol deci tvrdého. Odborníci hovoria o viacerých stupňoch opitosti. Pri ľahkej, približne do pol promile, má vodič pocit povzbudenia, vyjasnenia mysle. Mierna opitosť je približne do 1,5 promile, vtedy sa zužuje videnie, stráca sa priestorová orientácia. Pri ťažkej opitosti nad dve promile prichádza únava, človeku sa chce spať a má problémy s častým zvracaním.

V Taliansku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, vo Švajčiarsku či v Holandsku možno už v súčasnosti bicyklovať s 0,5 promile alkoholu v krvi. V Rakúsku je hranica posunutá až na 0,8 promile. Jej prekročenie sa však prísne trestá – podľa okolností pokutou až do výšky 800 eur. V Poľsku môžu nafúkať maximálne 0,2 promile alkoholu v krvi.

Prekročenie limitu trestajú pokutou vo výške do 500 zlotých (113 eur). V Nemecku majú nulovú toleranciu na bicykli vodiči do 21 rokov. Starší cyklisti môžu nafúkať beztrestne do 0,3 promile. Nad 1,6 promile, teda aspoň sedem pív, mu hrozí pokuta až vo výške mesačného platu a k tomu aj zákaz jazdy na bicykli.