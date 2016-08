Beblavý: Štát sa zbaví mechanizmu na udržanie učiteľov

Štát sa ide zbaviť jedného z mála mechanizmov na udržanie učiteľov v školstve. Tvrdí to nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý kritizuje návrh novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania. Poslanec upozorňuje na to, že ministerstvo navrhuje, aby sa učiteľom pri splácaní pôžičky znížila istina len raz, a to po piatich odpracovaných rokoch o tri percentá. Zákon tak podľa neho už nebude obsahovať finančnú motiváciu pre učiteľov, aby v školstve ostali aj po piatich rokoch.