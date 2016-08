Gajdoš: Za ďalšie nakladanie so zbraňami zodpovedá príjemca

„Čo sa týka predaja zbraní, je to obchod, ktorý realizuje nielen Slovensko, ale aj ostatné štáty sveta. Platia tu veľmi prísne pravidlá. Konečný používateľ zodpovedá za to, akým spôsobom tieto zbrane použije,“ povedal Gajdoš.

Podľa údajov OSN Slovensko v minulom roku vyviezlo do Saudskej Arábie 38 500 útočných pušiek, ďalej stovky ťažkých guľometov, prenosných protitankových zbraní, mínomety a delostrelecké systémy. Zo štatistík vyplýva, že do žiadnej inej krajiny nesmerovalo zo Slovenska toľko zbraní ako práve do Saudskej Arábie.

„Jediné logické vysvetlenie toho, že tie zbrane tam posielame, je to, že tá krajina ich presúva niekam ďalej. Podľa všetkých podozrení nakoniec končia v Sýrii alebo Jemene,“ povedal verejnoprávnemu Slovenskému rozhlasu analytik Martin Dubec. Saudská Arábia má podľa neho modernú armádu, ktorá nakupuje najnovšie technológie a nepotrebuje vojenský tovar z východnej Európy.

Britský denník The Guardian už v júli napísal, že východoeurópske krajiny, vrátane Českej republiky a Slovenska, v uplynulých štyroch rokoch v tichosti schválili predaj zbraní za viac ako jednu miliardu eur pre blízkovýchodné štáty, ktoré sú známe tým, že ich ďalej posielajú do Sýrie. Na zistenie vtedy slovenský premiér Robert Fico v reakcii povedal, že „keby sme nepredávali my, robil by to niekto iný“.