Predĺžený víkend prinesie na Slovensko trópy

Pondelok 22. augusta ešte nebol vhodný na krátke nohavice a tričko, no v ďalších dňoch končiaceho sa týždňa malo počasie stále letnejší charakter. To k nám podľa klimatológa Pavla Faška prichádza zo západnej Európy, nad ktorou sa usadil horúci vzduch. „Vyzerá to tak, že jazyk tohto horúceho vzduchu sa posúva smerom na východ a nás naplno zasiahne práve počas predĺženého víkendu. Teploty počas soboty, nedele i pondelku na niektorých miestach dosiahnu tridsať aj viac stupňov Celzia, určite takéto hodnoty možno očakávať napríklad v Podunajskej, či Východoslovenskej kotline, no aj v regióne na juhu stredného Slovenska," prezradil Faško.

Po krásnom trojdní sa má na Slovensku ochladiť a miestami hrozia aj prehánky, alebo búrky. Podľa Faška však bude toto ochladenie iba krátke a už na konci augusta a začiatku septembra sa budeme môcť znova vyhrievať na slnku. Denné teploty majú dosiahnuť hodnoty okolo 28 až 29 stupňov Celzia. Sú takéto teploty na konci augusta niečim mimoriadnym ? „To asi nie, pretože v posledných rokoch je bežné, že teploty na konci augusta často dosahovali alebo atakovali tropické hodnoty. Za posledných dvadsať i viac rokov je na to viac príkladov. Mimoriadnym bol ale rok 1 992, kedy na Slovensku až na sedemdesiatich meteorologických staníc, čo sú dve tretiny zo všetkých, namerali hodnoty nad 30 stupňov Celzia," podčiarkol Faško.

28. augusta, teda zajtra (nedeľa) je v kalendári Augustína a na toto meno majú susedia v Čechách peknú pranostiku. Podľa nej „Svätý Augustín udělá z tepla stín". „Vysvetliť sa dá tak, že v tomto čase už hrozí príchod jesene a denné slnečné lúče začnú nahrádzať mraky a teda aj tieň. Tento rok táto pranostika ale platiť nebude, pretože ako som už spomínal, aj v nasledujúcom týždni sa budeme môcť tešiť na pekné letné počasie," povedal ďalej klimatológ.

Obzrúc sa za končiacim letom ale podľa Faška možno povedať, že bolo zrážkovo nadpriemerné. Pršalo veľa a často a aj intenzívne. „V lete bolo zaznamenaných niekoľko prípadov, kedy denný úhrn zrážok dosiahol viac ako sto milimetrov, čo nie je v našich klimatických podmienkach až taká samozrejmosť," podčiarkol Faško. Či boli prekonané aj dlhodobé zrážkové rekordy sa podľa klimatológa nedá povedať objektívne, pretože hlavne z dávnejších rokov dozadu nie sú informácie a zatiaľ nie je úplne zdokumentované z pohľadu úhrnu zrážok ani toto leto. Čo sa týka minulého mesiaca, boli na Slovensku miesta, ktorými dážď nešetril. Napríklad na jednej z dvoch zrážkomerných staníc v Revúcej bolo 28. júla nameraných 133 milimetrov spadnutého dažďa a na stanici v Dolnej Porube v okrese Trenčín spadlo deň predtým 128 milimetrov zrážok.

Starosta Dolnej Poruby Miroslav Kopčan povedal, že tak intenzívny lejak ako teraz mali naposledy v roku 1 957. Voda im teraz zaplavila cesty, pivnice, i záhrady, všade boli nánosy skál a bahna. Do obce sa voda vovalila z vyliateho potoka Teplička a z horského potoka Hlboká. Spôsobené škody sumarizuje obec dodnes.