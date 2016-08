Nazval Matovič protestujúcich trotlami?

Portál v úvode tvrdí, že ide o printscreen komunikácie v rámci internetového chatu vedenia protestov pred Bonaparte. „Debata je o kolportéroch, ktorých má Igor Matovič po celom Slovenku viac ako tisíc, najmä mimo Bratislavy pomáhajú vytvárať kulisu na protest," píše sa na stránke. Pod týmto je uverejnený prefotený rozhovor, ktorého grafika pripomína facebook.

Témou rozhovoru dvoch mužov Igora a Daniela, ktorých profily sú označené fotografiami Matoviča a Lipšica, je pravdepodobne najbližší míting opozície, ktorý má byť v Banskej Bystrici 29. augusta. Jeho organizáciu má na starosti SaS.

Daniel sa Igora pýta, či aj banskobystrický protest je organizovaný podobne ako v Trnave, ktorý bol 8. augusta. Ten mu odpovedá, že kašle na Bystricu. „Kašlem na Bystricu, dôležité je Bonaparte a ja ich nebudem furt dotovať. Sulo mal tlačiť u mňa, nech si vychutná, ako je to bez pomoci. Nejakí trotli tam určite prídu," píše Igor. Daniel tiež v texte uvažuje, či Kotleta dodrží slovo, zrejme by mohlo ísť o šéfa ĽS NS Mariana Kotlebu.

Lipšic tento záznam považuje za falzifikát. „Žiadna facebooková komunikácia medzi mnou a Igorom Matovičom sa neuskutočnila, komunikujeme osobne alebo telefonicky. Je to úplný podvrh," odpovedal Lipšic pre Pravdu v esemeske. Dodal, že ide o ďalšiu akciu kreatívneho dua bývalých dôstojníkov SIS, ako spochybniť prebiehajúce protesty. „Zatiaľ dosť amatérske," doplnil.

Šéf obyčajných ľudí Igor Matovič do uzávierky nedvíhal telefón ani nereagoval na esemesky. Denník Pravda oslovil aj predsedu SaS Richarda Sulíka, keďže uniknutý rozhovor naznačuje, že si liberáli nevybrali tlačiareň rodiny Matovičovcov a protest v Banskej Bystrici musia preto organizovať sami. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať, je to ich súkromná komunikácia," reagoval Sulík na zverejnený prepis. Takisto poprel akúkoľvek spoluprácu s Marianom Kotlebom. Podľa politológa Michala Horského môžu pravdivosť dialógu na sociálnej sieti spoľahlivo potvrdiť len odborníci. „Ak by však táto komunikácia bola pravdivá, iba by to opäť potvrdilo fakt, že Matovič vedie svoj politický subjekt ako bežnú súkromnú firmu a, prirodzene, sa s ňou orientuje predovšetkým na Bratislavu, kde má vidinu väčších ziskov. Čo sa týka Banskej Bystrice, tam akoby skôr tajne spolupracoval s kotlebovcami," mieni Horský.

Chatová komunikácia, ktorá mala prebehnúť medzi Danielom Lipšicom a Igorom Matovičom Daniel:

V BB ako vyzeráme?

Bude tam dosť ľudí?

Je to zariadené, štýl ako v TT?

Igor:

Kašlem na Bystricu, dôležité je Bonaparte a ja ich nebudem furt dotovať. Sulo mal tlačiť u mňa, nech si vychutná ako je to bez pomoci. Nejakí trotli tam určite prídu.

Daniel:

A Kotleta dodrží?

Igor:

Prišli niekedy? Nerieš kktiny

Zdroj: bonapartesloven­sko.blogspot.sk