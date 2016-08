Hackeri zaútočili na stránku s petíciou za odvolanie Kaliňáka, tvrdí OĽaNO

OĽaNO-NOVA pripomína, že útočník sa nedostal k dátam, pretože tie sú chránené. „Vieme však, že dáta ani neboli jeho cieľom, on chcel ten server odstaviť,“ tvrdí jeden z odborníkov, ktorý sa venoval protiopatreniam. Tím napokon vo večerných hodinách sfunkčnil stránky.

„Dnes nadránom sa začal ešte sofistikovanejší útok, s väčšou silou, proti ktorému sa zatiaľ ťažko účinne bráni. Ten, kto riadi tento útok, si prenajal obrovské množstvo serverov, z ktorých môže útočiť, muselo to stáť nemalé peniaze. To nie je náhoda, náhodný útok, sú za tým konkrétni ľudia, konkrétni objednávatelia,“ píše sa v stanovisku hnutia.

Podľa OĽaNO-NOVA je to ďalšia zo série udalostí, ktoré sa v posledných dňoch stupňujú a ktoré sa snažia kryť ministra vnútra Kaliňáka a spochybniť protestujúcich občanov. Ako spomínajú v tlačovej správe, najskôr to boli provokatéri na protestoch pred komplexom Bonaparte, potom kroky Slovenskej pošty, ktorá blokuje distribúciu novín Kališpeciál do schránok i vymyslená komunikácia medzi Igorom Matovičom a Danielom Lipšicom.

Petícia za odvolanie Kaliňáka

Opozícia začala podpisy zbierať koncom júla v Handlovej. Odvtedy sú stánky, kde je možné sa pod petíciu podpísať, na protestoch v Bratislave, ako aj v iných mestách, kde sa konajú demonštrácie. Poslanci takisto cestujú po rôznych slovenských mestách, kde môže verejnosť tiež pridať svoje meno pod petíciu.

Podľa opozičných poslancov by mal predseda vlády Robert Fico odvolať Kaliňáka, pretože obchodoval s podnikateľom Ladislavom Bašternákom, podozrivým zo spáchania daňových podvodov. Zároveň od Fica požadujú, aby sa vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte, pretože bol postavený za peniaze z daňových podvodov. Fico má navyše podľa opozície v komplexe zvýhodnené nájomné, čo považujú za úplatok.

Opoziční politici tiež odôvodňujú organizovanie demonštrácií tým, že im vládna koalícia zabránila prerokovať tieto záležitosti na pôde parlamentu. Mimoriadne schôdze o vyslovení nedôvery Kaliňákovi aj Ficovi, zvolané na začiatku leta, totiž presunuli až na koniec riadnej septembrovej schôdze. Opozičné subjekty v tom vidia obmedzovanie možnosti vykonávať mandáty svojich poslancov a tým aj porušenie ústavy.