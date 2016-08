Fico kritizoval na oslavách SNP aj britskú premiérku

Do Banskej Bystrice prišiel aj 91-ročný Ján Krutý z Brezovej pod Bradlom. Na oslavách výročí SNP sa zúčastňuje pravidelne, ako sám hovorí, spomienky na udalosti rokov 1944 a 1945 sú pre neho stále živé. „Počas Povstania som pôsobil v partizánskej brigáde Vila Žingora. Spoznal som sa s ním v Liptove. Najskôr som bol v Sklabini, potom ma spolu s ďalšími dvanástimi spolubojovníkmi vyslali na západné Slovensko, kde sme mali na starosti diverznú činnosť," spomína. Obdobie to bolo veľmi kruté. „Nikdy nezabudnem na môjho kamaráta Janka Bystrického z Lanžhotu, ktorý padol pri Vŕbovom," spomína Krutý.

Jeden z prítomných priamych účastníkov osláv SNP Ján Krutý. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania pri Pamätníku SNP sprevádzalo horúce počasie, ale aj prísne bezpečnostné opatrenia. Každý návštevník musel prejsť kontrolou a detektorom kovov. Hoci to pohyb ľudí spomaľovalo, neprekážalo im. „Asi v tejto dobe je aj takáto kontrola nevyhnutnosť. Vidíme, čo sa deje vo svete, kde sú výbuchy bômb na dennom poriadku," komentoval kontroly Banskobystričan Juraj Ľupták. Napriek počasiu i kontrolám bol areál pod Pamätníkom SNP plný.

Na slávnostnom akte sa zúčastnili naši najvyšší štátni predstavitelia, zástupcovia vyše tridsiatich krajín, ale aj ďalší hostia. Medzi prítomnými chýbal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba, ktorý sa netají negatívnym postojom k SNP. Vlani počas osláv nechal na budove sídla kraja vyvesiť čiernu zástavu, tento rok plánoval práve v čase osláv zvolať mimoriadne zasadnutie poslancov. To sa napokon nekonalo a budova úradu kraja bola tento rok bez akejkoľvek negatívnej výzdoby.

Rečníci vo svojich príhovoroch adresovali ľuďom odkazy týkajúce sa nielen významu SNP, ale aj šírenia xenofóbnych myšlienok.

„Musíme porozumieť príčinám podpory neonacizmu a čoraz otvorenejším prejavom nenávisti. Ale to neznamená uzatvárať kompromisy s ich nositeľmi alebo chápavo, či dokonca ospravedlňujúco odvracať zrak. Musí byť každému jasné, že podpora takýmto ideológiám a ich prejavom nie je vzdorom národa, ale hanbou človeka," zdôraznil prezident Andrej Kiska.

Oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania

Predseda Zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár podotkol, že po celom svete sa rodia hnutia aj politické strany, ktoré nielen ospravedlňujú, ale dokonca aj velebia zločiny nacizmu. „Inak to nie je ani u nás. Veď chlapci s vyholenými hlavami, ktorí donedávna v uliciach hajlovali vo fašistických uniformách, dnes sedia v poslaneckých laviciach. Napriek tomu, že naším demokratickým princípom evidentne pohŕdajú," zdôraznil Sečkár.

„Priznám sa, že začínam mať veľký nepokoj v duši," konštatoval v Banskej Bystrici premiér Robert Fico. Jednou z vecí, ktorá ho znepokojuje, je šírenie nenávisti. Upozornil, že sa stačí pozrieť, čo všetko sa píše na sociálnych sieťach. „Politici na Slovensku by mali postaviť veľkú hradbu nenávisti, lebo to je cesta do pekla."

Fica trápi aj ľahký prístup politikov k otázke použitia zbraní. „Zaujalo ma, že britská premiérka Theresa Mayová pri návšteve Slovenska na otázku, či by bola pripravená použiť atómovú zbraň, bez akéhokoľvek zaváhania povedala, že áno. Toto je zle. Ľuďom treba pripomínať, že v druhej svetovej vojne sa pripravovalo vyvraždenie celých národov a zahynulo v nej 50 miliónov ľudí. Chcem preto vyzvať každého k zodpovednosti, pokiaľ ide o silné slová v súvislosti s používaním zbraní," zdôraznil Fico. Tretia vec, ktorá premiéra znepokojuje, je neustále hľadanie nepriateľa.

Vyjadril sa aj ku krehkej situácii v Európe a vo svete. Slovo mier podľa neho znova prestáva byť len formálnou frázou, na ktorú sme si zvykli. Organizátorov osláv aj všetkých ľudí vyzval, aby od budúceho roka každé jedny oslavy SNP boli zároveň aj oslavami mieru.

Agentúrnu správu sme nahradili článkom z denníka Pravda.