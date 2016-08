Nový minister dopravy Érsek by mal nastúpiť do konca týždňa

SITA |

Nový minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by sa mal ujať funkcie do konca týždňa. Informoval o tom predseda strany Most-Híd Béla Bugár po pondelňajšom prijatí u prezidenta Andreja Kisku. Súbežne by sa mala zmeniť aj koaličná zmluva tak, aby odrážala nové pomery v koalícii.