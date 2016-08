Ivor: Pod prokuratúrou môže byť inšpekcia nezávislejšia

Zvýši sa nezávislosť policajnej inšpekcie, ak prejde od ministra vnútra pod Generálnu prokuratúru?

Je to riešenie. Zatiaľ ešte nie je jasné znenie celej organizačnej zmeny, ale vo všeobecnosti nie je tento model až tak úplne neznámy v našich podmienkach. Voľakedy existovala aj zložka vojenskej prokuratúry a existovali vyšetrovatelia prokuratúry. Bola by to taká určitá analógia predchádzajúceho vzťahu. Súčasná policajná inšpekcia by prešla pod prokuratúru, ale trestné činy policajtov by nevyšetrovali prokurátori, ale títo vyšetrovatelia. Samozrejme, dozor by museli tak, ako aj predtým, vykonávať prokurátori. Dalo by sa potom predpokladať, že by nezávislosť takejto zložky mala byť zvýšená.

Je to, samozrejme, jeden z modelov. Tých je v Európe veľa. Ten, čo je v Českej republike, je úplne nezávislý orgán. Tam Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov nerieši len trestnú činnosť policajtov, ale aj iné ozbrojené zložky. Je to obdobné v tom, že to vyšetruje niekto nezávislý a dozoruje prokurátor, ten tam musí byť zachovaný. Aj v Česku, to si musíme uvedomiť, vedúce postavenie pri vyšetrovaníči zodpovednosť za vyšetrovanie zostanú na prokurátorovi. Model je teda vždy taký, že tam musí byť vyšetrovateľ policajt a prokurátor, ktorý to bude dozorovať.

Čie prehrešky bude môcť takýto novovytvorený orgán riešiť?

Keď už k takémuto kroku pristúpime, nemalo by sa to vzťahovať len na policajtov, ale na všetkých príslušníkov ozbrojených zborov.

Kto by mal potom vymenovať šéfa takéhoto úradu?

To je otázka koncepcie, aká sa prijme. Ak vznikne nezávislý orgán ako v Česku, šéfa inštitúcie vymenuje vláda, ak však bude patriť pod Generálnu prokuratúru, tak by mal jeho šéfa vymenovať generálny prokurátor. Ale pokiaľ nie je nič na stole, tak sa zatiaľ pohybujeme len v takých špekulatívnych úvahách.

Je namieste, aby sťažnosti proti rozhodnutiam o zásahoch polície po novom riešil parlamentný brannobezpečnostný výbor, teda politici?

V každom prípade opravné prostriedky na rozhodnutie policajta, a to je jedno, či je to policajt, ktorý robí skrátené vyšetrovanie, alebo riešil rôzne podnety, sťažnosti či trestnú činnosť, by mal riešiť prokurátor. To vychádza zo základnej myšlienky, že prokurátor zodpovedá za predsúdne konanie. Parlamentný výbor by som do toho v žiadnom prípade naťahal, pretože ten má úplne iné úlohy. To je už nabúranie princípu trojdelenia moci. To by zákonodarný orgán riešil kompetencie, ktoré sú čiste výkonné.