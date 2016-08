Školy dostanú viac peňazí na mlieko, stravné zrejme žiakom neznížia

Od nového školského roka vstupuje do platnosti zmenené nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov. To okrem výšky dotácií určuje aj najvyššie úhrady platené žiakmi. Pri výrobkoch, ktoré majú od začiatku roka zníženú DPH na 10 percent, išiel dole aj poplatok pre žiaka. Napríklad 250-mililitrové polotučné mlieko neochutené vitamínmi stálo deti v uplynulom školskom roku 0,19 eura, po novom to bude 0,16 eura. Dotácie sa navyšujú na desať výrobkov. Úspora sa pohybuje na úrovni jedného až troch centov v závislosti od výrobku.

Ministerstvo zároveň rozšírilo zoznam dotovaných mliečnych výrobkov zo 44 na 47. Príspevok tak školy dostanú aj na ochutené acidofilné mlieko či mäkký čerstvý nízkotučný syr. „V rámci programu školské mlieko sa sortiment výrobkov poskytuje žiakom len prostredníctvom školských jedální a školských automatov,“ spresňuje Lucia Szlamenková z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorá projekt pokrýva. Školských bufetov sa zmena teda nedotkne.

Touto dotáciou chce rezort podporiť spotrebu mliečnych výrobkov v školách. Paradoxne, oslovené jedálne skôr zrejme plánujú investovať do iných drahších výrobkov.

Katarína Szabóová, vedúca jedálne v Materskej škole Veľký Šariš, vysvetľuje, že najčastejšie zo zoznamu dotovaných výrobkov objednáva práve čerstvé a trvanlivé mlieko. Deti dostanú každý deň dva deci na desiatu alebo olovrant. „Z dotovaného mlieka sa nesmie variť, nesmiem ho napríklad použiť do polievky, takže deti ho dostávajú aj ako kakao či bielu kávu k sladkým jedlám, väčšinou tak raz za týždeň,“ hovorí Szabóová. Zároveň objasňuje, že vďaka dotáciám v projekte Školské mlieko dokáže financie určené na chod jedálne využiť efektívnejšie. „V obchode liter mlieka stojí napríklad 0,79 eura, ja ho však kúpim za dvadsať centov,“ hovorí s tým, že ušetrené peniaze potom investuje do drahšieho mäsa či do väčšieho množstva zeleniny pre deti. Podobným spôsobom reagovala aj ďalšia desiatka oslovených materských či základných škôl. Potvrdili, že financie, ktoré im zostanú, využijú na kúpu drahších či rôznorodejších potravín. Výška stravného sa tak v školách meniť pravdepodobne nebude.

Zoznam výrobkov, za ktoré žiak doplatí menej

Názov výrobku druh a veľkosť balenia úhrada platená žiakom plnotučné mlieko neochutené, ultravysoko tepelne ohriate (UHT) kartón, 1 l 0,05 eura čerstvé plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované kartón/vrecko/fľaša 1 L 0,04 eura plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, UHT kartón 1 l 0,07 eura polotučné mlieko neochutené, UHT kartón/fľaša 1 l 0,04 eura čerstvé polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované kartón/vrecko/fľaša 1 l 0,04 eura polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, UHT kartón 1 l 0,05 eura polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, UHT kartón 250 ml 0,16 eura polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, UHT téglik 200 ml 0,17 eura polotučné mlieko neochutené, UHT kartón 250 ml 0,17 eura polotučné mlieko neochutené, UHT téglik 200 ml 0,16 eura

Školský mliečny program, do ktorého je dnes zapojených takmer 2 300 materských, základných a stredných škôl, funguje od roku 2004. Žiak má tak každý deň nárok na 0,25 litra mlieka alebo jeden kus mliečneho výrobku, alebo 30 g syra, alebo 85 g tvarohu. Na financovaní programu sa podieľa EÚ, štát a časť zaplatí žiak. Toho tieto výrobky stoja od piatich do 45 centov.

„V školskom roku 2014/2015 bolo na program vyčerpaných viac ako takmer 689-tisíc eur zo zdrojov EÚ a takmer 1,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu,“ dopĺňa Michal Feik z tlačového odboru rezortu pôdohospodárstva s tým, že štatistické údaje týkajúce sa minulého školského roka ešte nie sú spracované.

Mliečne výrobky považuje za dôležité aj detský lekár Mário Moro. „Svojím zložením, bielkovinami či tukmi pomáhajú pri správnom raste a vývoji detí a mládeže,“ vysvetľuje lekár s tým, že by ich mali jesť aj doma. „Samozrejme, objavujú sa mnohé alergie a intolerancie, ale vo všeobecnosti platí, že mliečne výrobky sú zdravé,“ uzatvára pediater.