Minister dopravy Roman Brecely podal demisiu

Ministerstvo dopravy neskôr oficiálne oznámilo, že minister Brecely poslal do prezidentskej kancelárie svoju demisiu, čím naplnil svoje rozhodnutie po zasadnutí koaličnej rady z 19. augusta. "Vzhľadom na zmeny v politickom usporiadaní parlamentu to považujem za konštruktívny krok a správne riešenie súčasnej situácie,“ povedal Brecely.

Prezident SR Andrej Kiska oznámil, že v stredu popoludní Brecelyho odvolá a na jeho miesto zároveň vymenuje súčasného štátneho tajomníka ministerstva dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).

Brecely sa stal ministrom dopravy 23. marca tohto roka, kedy vznikla súčasná koaličná vláda na čele so Smerom.

Predseda strany Most-Híd Béla Bugár po pondelňajšom prijatí u prezidenta Andreja Kisku povedal, že nový minister dopravy by sa mal ujať funkcie do konca tohto týždňa. Súbežne by sa mala zmeniť aj koaličná zmluva tak, aby odrážala nové pomery v koalícii. Nástupcu Érseka na poste štátneho tajomníka na ministerstve dopravy by mala nominovať Slovenská národná strana.

Érseka na post ministra dopravy navrhol Most-Híd minulý týždeň. Zmeny na čele rezortu dopravy sú následkom prestupu pätice poslancov zo strany Sieť do poslaneckého klubu strany Most-Híd. Sieť má v NR SR už iba dvoch poslancov a prejavila záujem zlúčiť sa s jednou z koaličných strán. Posty po Sieti preberá po dohode Most-Híd. Zmení sa aj koaličná zmluva. Podpíšu ju už len tri strany – Smer, Most-Híd a SNS.