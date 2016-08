Slovenská pošta a ministerstvo sa dopúšťajú cenzúry, tvrdí opozícia

Opozičné strany vytvorili časopis o kauze Bašternák, ktorý im mala Slovenská pošta rozdistribuovať do všetkých slovenských domácností. Pošta podľa hovorkyne mala na doterajšie nerozposlanie časopisu dôvody. Ilustračná snímka.

Opozičné strany vytvorili časopis o kauze Bašternák, ktorý im mala Slovenská pošta rozdistribuovať do všetkých slovenských domácností. Napriek zmluve však podľa poslancov robí ministerstvo kultúry a pošta zbytočné obštrukcie.

Opozícia hovorí o návrate cenzúry

„Slovenská pošta robí už druhý týždeň obštrukcie. Keby sa tento časopis dostal k ľuďom, tak by sa dozvedeli pravdu, kto tu vládne. Dozvedeli by sa pravdu o kauze Bašternák. Časopis sa nedistribuuje a dve štátne inštitúcie, Slovenská pošta a ministerstvo kultúry, sa vyhovárajú na seba navzájom, prečo sa tento časopis nemôže distribuovať. Slovenská pošta si dala čas dodnes na vyjadrenie sa a na starosti to má pán riaditeľ sekcie médií, audiovízie a autorského práva Anton Škreko,“ vysvetlil Rajtár s tým, že mu volali na ministerstvo, avšak telefón zodvihla asistentka. „Vyplašená pani povedala, že pán riaditeľ bol v práci a odišiel a poštu nevybavoval. Odpovedala, že nevie, či ju dnes vybaví,“ dodal.

Viskupič sa nazdáva, že časopisy sa môžu za ten čas, kým nie sú rozoslané, znehodnotiť. Tiež sa domnieva, že sa na Slovensko vracia cenzúra. „Cenzúra je na Slovensku zakázaná, preto sa toto musí skončiť,“ povedal. Rajtár doplnil, že zaslal aj podnet poštovému ombudsmanovi Jánovi Jasovskému. „Pri prešetrovaní postupu zo strany Slovenskej pošty sme nenašli pochybenia. Postup bol uskutočnený s odbornou starostlivosťou,“ znel záver vybavenia prípadu poštovým ombudsmanom. Keďže u ombudsmana neuspeli, opozičníci zvažujú aj žalobu. „Ale teraz vyzývame ministra kultúry, aby konal. Je to hanba, že v 21. storočí máme na Slovensku cenzúru,“ uzavrel Rajtár.

Ministerstvo kultúry obvinenia odmieta

„Ministerstvo kultúry zásadne odmieta obvinenia OĽaNO a SaS z akýchkoľvek obštrukcií. Podľa stanoviska odborného útvaru MK SR, ktoré v stredu odošleme Slovenskej pošte, je zrejmé, že OĽANO ako vydavateľ týždenníka „KALI špeciál“ by porušilo tlačový zákon, pretože daná tlačovina neobsahuje všetky zákonom požadované údaje. Ministerstvo kultúry tu nie je na to, aby riešilo problémy politickej kampane opozičných strán OĽaNO a SaS,“ uvádza sa v stanovisku rezortu kultúry.

Pošta tvrdí, že na nerozposlanie mala dôvody

Slovenská pošta podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej mala na doterajšie nerozposlanie časopisu dôvody. Objednávateľ podľa nej najprv žiadal o distribúciu tlače podanej ako neadresná zásielka (leták). „Táto nebola odporučená k distribúcii z dôvodu, že týmto obsahom môže byť zasiahnuté do osobnostných práv človeka,“ vysvetlila Dorčáková s tým, že v prípade letákov nesie pošta zodpovednosť za obsah, a to v postavení šíriteľa reklamy. O pár dní však tlač „bola podaná už ako periodikum, preto pošta bezodkladne požiadala podávateľa o potvrdenie, či ide o riadne zaregistrovanú periodickú tlač“.

Pošta tiež požiadala ministerstvo kultúry o informáciu, či daný materiál spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré by ako periodická tlač mal spĺňať. „Podávateľ bol informovaný o požiadavke na ministerstvo, ako aj o čo najskoršie doplnenie informácií, aby mohla byť tlač riadne distribuovaná,“ dopĺňa hovorkyňa s tým, že ak by dostali doplnenie informácií, celú distribúciu by v zmluvnej lehote dodržali.

Noviny do každej domácnosti

Strany SaS a OĽaNO vytvorili noviny, ktoré majú občanom Slovenska priblížiť kauzu Bašternák a dôvody, pre ktoré žiadajú odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie a aby sa premiér Robert Fico vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte, ktorý postavil podnikateľ Ladislav Bašternák.

Noviny vytlačili v českej tlačiarni v náklade dva milióny kusov. Slovenská pošta mala podľa zmluvy zabezpečiť distribúciu do všetkých slovenských domácností. Pošta však noviny nedistribuovala.