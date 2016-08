Rezort dopravy má nového ministra, Brecelyho vystriedal Érsek

Ide o prvú zmenu na ministerskom poste od nástupu koaličného kabinetu premiéra Roberta Fica do úradu tento rok v marci.

Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že dlhodobé rozhodnutia, priority a projekty v rezorte dopravy by sa nemali meniť ani pri výmene ministrov. „Akú a kde potrebujeme cestu alebo železnicu, to nie je vec politického, straníckeho alebo dokonca osobného názoru. Ako a kde pomôcť regionálnemu rozvoju tiež nie je vecou momentálneho politického rozhodnutia. V optimálnom prípade by pri výmene ministrov, nech sa udeje z akýchkoľvek dôvodov, by sa nemala meniť ani stratégia, ani priority,“ povedal Kiska. Slovensko je podľa neho od tohto optimálneho stavu ešte ďaleko. Ako prezident dodal, v rezorte dopravy by sa mala čo najrýchlejšie a najdôkladnejšie uplatniť metóda Hodnota za peniaze.

Brecely neľutuje, že na ministerstve dopravy bol iba päť mesiacov. Vyzdvihol podpísanie koncesnej zmluvy na výstavbu a prevádzku úsekov D4 a R7 v Bratislave a okolí. „Som presvedčený, že sme podpísali dobrú koncesionársku zmluvu, kde sa nám podarilo dostať pár dobrých vecí v zmysle protischránkového zákona a ochrany subdodávateľov. Tlačil som na pílu pri dokončení diaľnice D1, takisto pri malom alebo veľkom prešovskom obchvate, pretože som cítil, že Slovensko si zaslúži dobrú infraštruktúru,“ priblížil exminister. Myslí si, že za krátke obdobie sa podarilo rezort posunúť vpred a Érsek bude garanciou určitej kontinuity. Novému ministrovi zaželal lepšie politické krytie, ako mal sám.

Brecely ponúkol kreslo ministra, potom čo jeho najmenšia vládna strana Sieť prišla po vnútrostraníckom rozkole o väčšinu poslancov. Päť zo siedmich zákonodarcov Siete na čele s podpredsedom parlamentu Andrejom Hrnčiarom vystúpilo zo strany a dohodli sa na spolupráci s vládnou stranou Most-Híd, ktorá potom navrhla Érseka na post ministra dopravy.

Érsek považuje za svoj cieľ zdynamizovať prácu rezortu najmä v oblasti prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj prípravu dopravného generelu, ktorý určí priority rozvoja dopravnej infraštruktúry. „Budem potrebovať veľmi stabilných, spoľahlivých a dobrých odborníkov, spolupracovníkov, aby sme v začatej práci mohli pokračovať,“ vyhlásil nový minister. Bude sa snažiť, aby ľudia pocítili zmenu v podobe lepšej cestnej infraštruktúry, ale aj v iných oblastiach dopravy.

Diaľnica D1 medzi Bratislavou a Košicami bez úseku Turany – Hubová bude podľa ministra dokončená do roku 2020. Dovtedy majú byť hotové rozostavané úseky, resp. tie, ktoré sa začnú stavať. „Kritický úsek Turany – Hubová budeme v krátkom čase riešiť, musíme nájsť variant, čo bude najrýchlejšie zrealizovateľný a finančne najlepšie schodný,“ poznamenal Érsek.

K termínu dokončenia tohto úseku sa nevyjadril, pokiaľ nebude analýza o trase výstavby. Ľudia na severe Slovenska sa podľa ministra nemusia obávať, že budú uprednostňované regióny na juhu krajiny. Upozornil však na to, že rozvoj cestnej infraštruktúry južných regiónov bol v uplynulých rokoch zanedbaný.

Stranu Sieť už krátko po tohtoročných voľbách opustili traja zákonodarcovia, a to na znamenie nesúhlasu s povolebnou spoluprácou strany so Smerom. Sieť, ktorú do nedávneho snemu viedol jej zakladateľ a neúspešný prezidentský kandidát Radoslav Procházka, v parlamente zastupujú už iba dvaja poslanci.

Po zmene pomerov v koalícii zástupcovia troch zvyšných vládnych strán, už bez účasti strany Sieť, podpíšu vo štvrtok novú koaličnú zmluvu. Podľa skoršieho vyjadrenia Fica si vláda zachová v parlamente doterajšej väčšinu.