Nicholsonová napísala list Dankovi, všetci sme si rovní

Na poslaneckom grémiu k návrhu zákona o rokovacom poriadku, ktoré zvolal na stredu Danko, sa zúčastnila za SaS aj podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vyjadrila sa, že Danko sa uchýlil až k zastrašovaniu. Povedala, že žiadal od nej písomnú záruku, podľa ktorej sa zaviaže stíhať svoju funkciu naplno aj po pôrode.

„Pýtal som sa jej, v akom režime je pripravená pracovať,“ vysvetlil Danko s tým, že ju čoskoro po pôrode čakajú mamičkovské povinnosti. „Moja otázka bola, či s ňou môžem rátať v rozpise služieb,“ povedal Danko. „Ja pripravujem vedenie schôdze NR SR a takú otázku za osobnú nepovažujem.

Nicholsonová no svojom blogu vyjadrila, že hoci malo byť grémium diskusiou o zmenách v rokovacom poriadku, predseda parlamentu sa zaoberal tehotenstvom podpredsedníčky. V liste Dankovi Nicholsonová píše argumenty, podľa ktorých v čase operácie predsedu, všetci rešpektovali jeho neprítomnosť. „Keď Vás nedávno operovali, milý pán kolega, chýbali ste na celej schôdzi ako predseda NR SR, zastupovali vás podpredsedovia, vrátane mňa. Zvrchovaného premiéra zastupoval počas jeho PN Robert Kaliňák. Namietal vtedy niekto? Odvolával Vás niekto za vašu neprítomnosť v parlamente? Zaželala som Vám skoré uzdravenie,“ vyjadrila.

V liste okrem toho píše aj stanovisko, ktoré o nej Danko na poslaneckom grémiu žiadal. „Celá moja rodina je pripravená pomáhať mi bezprostredne po pôrode tak, aby som vedela skĺbiť rodinné a pracovné povinnosti. Na materskú dovolenku nepôjdem ja, ale môj manžel, ktorý si to pri svojej práci môže dovoliť. Bude ma sprevádzať aj do parlamentu, ak to bude nutné. Len vám chcem niečo pripomenúť, každá žena v tejto krajine, ktorá je na materskej a je krátko po pôrode, je chránená zákonom – zákon ju chráni presne pred takými nadriadenými ako ste vy.“

V závere listu predsedovi Národnej rady SR priznáva, že sa bude snažiť vykonávať svoju funkciu a nebude si uzurpovať žiadne špeciálne zaobchádzanie. „Nemôžete mi uprieť to, že pred zákonom sme si všetci rovní. Viete, mne primárne nejde o to, aby som s vami sedela vo vedení parlamentu, ale nenechám sa zastrašovať niekým, ako ste Vy. Niekým, kto vo funkcii ministra vnútra drží Roberta Kaliňáka, podozrivého z korupcie a kto sa verejne vyhráža odvolávaním opozičnej podpredsedníčky len preto, že bude mať dieťa. Toto vám z tejto krajiny nedovolím urobiť už len pre všetkých tých slušných ľudí, ktorí tu ešte zostali, ženy s deťmi nevynímajúc, pán predseda.“