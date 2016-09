OĽaNO sa nepáči, že Danko zrušil Deň otvorených dverí

Zrušenie tradičného Dňa otvorených dverí údajne súvisí s organizačnou náročnosťou podujatí v piatok 2. septembra, ktoré súvisia s tým, že Slovensko predsedá Rade EÚ. Hnutie OĽaNO-NOVA je presvedčené, že organizátori predsedníctva o pripravovaných podujatiach vedeli dlhé mesiace vopred a uvedený dôvod je len výhovorkou, aby sa poslanci vládneho zlepenca nemuseli stretnúť s ľuďmi a čeliť nepríjemným otázkam o stave krajiny.

Podujatia, ktoré sa uskutočnia v piatok 2. septembra, sa navyše nekonajú v Národnej rade, ale na Bôriku, v Redute, na ministerstve zahraničných vecí a na Bratislavskom hrade. „Nie je predsa možné, aby náš štát nebol schopný zorganizovať vo štvrtok Deň otvorených dverí v parlamente a v piatok stretnutie expertnej pracovnej skupiny pre zmenu klímy na ministerstve zahraničných vecí,“ myslí si poslankyňa Veronika Remišová.

Remišová: Danko sa zrejme bojí

Deň otvorených dverí v parlamente bol obľúbenou tradíciou, kedy sa ľudia mohli stretnúť s poslancami, prípadne im klásť aj nepríjemné otázky. Andrej Danko sa podľa Remišovej zrejme bojí kontaktu s občanmi, keď zrušil dlhoročnú tradíciu a ani neurčil náhradný termín. „Nečudujem sa, veď počas svojho pôsobenia v parlamente pre občanov neurobil nič, len bojuje s horalkami, dvojbodkami v logu a hračkárskymi bankovkami,“ uviedla Remišová.

Ak by vládne strany a ich poslanci mali úprimný záujem o stretnutie s ľuďmi, podujatie by presunuli na iný termín, prípadne sa mohlo uskutočniť pred začatím slovenského predsedníctva. Andrej Danko však neurčil pre Deň otvorených dverí žiadny náhradný termín, pripomína sa v tlačovej správe.

Zároveň Remišová dodala, že deň otvorených dverí je symbolom, že poslanci a inštitúcie štátu sú tu v prvom rade pre ľudí a kvôli ľuďom, a nie naopak. „Zrušenie tejto tradície je poľutovaniahodné a len dokazuje, že Andrejovi Dankovi sú otvorenosť a demokratické tradície cudzie. Veď najbližšiu schôdzu otvárame zmenou rokovacieho poriadku, kde Andrej Danko navrhuje obmedziť jediné, čo poslanci v parlamente môžu a majú robiť – hovoriť a upozorňovať, aby zákony slúžili predovšetkým ľuďom, a nie vybraným skupinám,“ zdôrazňuje ďalej opozičná poslankyňa.

Uvažuje sa o náhradnom termíne

Hovorkyňa predsedu parlamentu Zuzana Čižmáriková ešte 21. augusta informovala, že DOD tento rok nebude, pretože už 2. septembra sa uskutoční veľké podujatie v rámci predsedníctva a nie je možné organizačne a kapacitne zastrešiť obe akcie, ktoré by sa konali v takej krátkej následnosti. Podľa nej sa však uvažuje sa o náhradnom termíne, ktorý by mohol byť aj na Deň detí 2017. „Zatiaľ je to však v medziach plánovania a nebol určený konkrétny termín,“ dodala.

DOD v NR SR nebol ani pred dvoma rokmi. Vtedy však z iných príčin. Vtedajší predseda parlamentu Pavol Paška ho zrušil. Kancelária Národnej rady SR to vysvetlila výzvou ministra financií Petra Kažimíra o nutnosti ušetriť v Kancelárii NR SR cca 800 000 eur.