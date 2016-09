Lajčák: EÚ potrebuje novú zjednocujúcu víziu

„Je zrejmé, že EÚ potrebuje novú, zjednocujúcu víziu, ktorá zvýrazní jej silné stránky a eliminuje jej slabiny,“ konštatoval minister Lajčák pred francúzskymi veľvyslancami. Poukázal na to, že slabé stránky únie sa ukázali v sérii kríz a výziev, ktorým čelí v poslednom období – počnúc finančnou a ekonomickou krízou, cez migračnú krízu až po rozhodnutie Británie vystúpiť z EÚ.

„V diskusiách o budúcnosti európskeho projektu si musíme povedať, kde vidíme priority, aké reformy chceme robiť a akú mieru integrácie si želáme,“ zdôraznil a pripomenul, že v tomto procese treba zohľadniť úlohu a právomoci členských štátov a európskych inštitúcií a zachovať medzi nimi rovnováhu.

„Namiesto toho, aby sme rozoberali, či chceme viac Európy alebo menej, mali by sme sa sústrediť na to, ako zabezpečiť lepšiu Európu. A to si okrem iného vyžaduje aj lepšiu a zrozumiteľnejšiu komunikáciu európskych elít a inštitúcií s občanmi,“ uviedol slovenská šéf diplomacie. Zásadnú diskusiu v tomto smere by mal odštartovať Bratislavský summit lídrov EÚ 16. septembra, od ktorého Slovensko očakáva načrtnutie zásadnej vízie skôr ako detailné technické diskusie.

Minister M. Lajčák sa v príhovore k francúzskym veľvyslancom venoval aj následkom britského rozhodnutia o odchode z EÚ a na budúce fungovanie únie. „V súvislosti s brexitom si musíme čo najskôr zadefinovať, ako bude tento proces prebiehať a aká má byť EÚ po odchode Británie. Rokovania s Londýnom musíme viesť v pozitívnom duchu a snažiť sa o zachovanie čo najlepších vzťahov. Tento proces ale nemôžeme neúmerne odkladať, aby sme zbytočne nepredlžovali obdobie neistoty pre našich i britských občanov,“ konštatoval. Okrem slovenského ministra sa na podujatí zúčastnili aj ministri zahraničných vecí Luxemburska Jean Asselborn, Holandska Bert Koenders, komisár EÚ pre ekonomické a finančné záležitosti Pierre Moscovici a bývalý predseda Európskej rady Herman van Rompuy.