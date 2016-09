Pošta nedá do schránok Kali špeciál

Tvrdí, že podanie trestného oznámenia za porušovanie autorského práva je v tejto veci správne, pretože politická strana OĽaNO pri výrobe politického paškvilu neoprávnene použila fotografiu R. Kaliňáka, ktorá je pod ochranou autorského práva. Strany OĽaNO-Nova a SaS dali vyrobiť politické noviny o kauze Bašternák.

Slovenská pošta tlačovinu Kali špeciál odmietla distribuovať ako periodickú tlač aj ako leták do schránok. Portál teraz.sk o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Podľa stanoviska Ministerstva kultúry SR, na ktoré sa pošta odvoláva, tlačovina nespĺňa zákonom stanovené požiadavky pre periodickú tlač. „V danom prípade ju považujeme za leták. Podľa našich právnikov môže obsah letáku ‚Kali špeciál‘ zasahovať do práva na ochranu osobnosti konkrétnej fyzickej osoby/osôb, čo môže založiť zodpovednostný vzťah Slovenskej pošty ako šíriteľa letáku (reklamy) v zmysle príslušných ustanovení zákona o reklame, ak by sa neskôr preukázalo, že obsah letáku skutočne zasiahol do práva na ochranu osobnosti konkrétnej fyzickej osoby,“ povedala Dorčáková. Pošta preto nechce vstupovať do rizika prípadného súdneho sporu o ochranu osobnosti.

Slovenskej pošte v stredu (31. 8.) doručili i písomné oznámenie výhradného nositeľa autorských práv k fotografii tváre Roberta Kaliňáka nachádzajúcej sa na tlačovine. „Nositeľ autorských práv nás upozornil, že disponuje výhradným právom na použitie tejto fotografie a na jej použitie na predmetnej tlačovine nebol daný jeho súhlas,“ informovala Dorčáková. Ak by ju pošta rozniesla, podľa hovorkyne by sa dopustila porušenia Autorského zákona a zároveň aj Trestného zákona.

Opozičné strany OĽaNO-NOVA a SaS už avizovali, že ak pošta odmietne rozdistribuovať tlačovinu, urobia tak sami alternatívnymi formami.