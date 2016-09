Beblavý dal podnet výboru pre nezlučiteľnosť funkcií na Čisláka

Bývalý šéf rezortu zdravotníctva mal podľa opozičného poslanca porušiť ústavný zákon o ochrane verejného záujmu tým, že prijal prácu v sieti polikliník Pro Care vlastnenej skupinou Penta. „Napriek tomu, že tejto istej sieti predtým udelil eurofondový grant za takmer pol milióna eur,“ informoval Beblavý v stanovisku.

Výbor zasadne budúcu stredu

Ako upozornil v podnete, podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu – ak verejný funkcionár dva roky pred skončením funkcie poskytol nejakej osobe napríklad štátnu pomoc, poskytol alebo povolil inú podporu, výhodu alebo odpustil povinnosti, nemôže rok po skončení funkcie byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy.

Zároveň nemôže mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami. „Post-zamestnanecké obmedzenia v zákone boli vytvorené presne pre tieto situácie, nejde teda o "naťahovanie“ zákona, ale naopak o aplikáciu jeho písma aj ducha. Post-zamestnanecké obmedzenia sú navyše štandardom vo vyspelých krajinách a uplatňujú sa aj oveľa prísnejšie ako u nás," poukázal Beblavý. Nezaradený poslanec tiež dodal, že Pro Care aj Čislák odmietli zverejniť zmluvu, na posúdenie jej súladu so zákonom, a preto to podľa Beblavého musí spraviť výbor, ktorý má na to právomoc.

Právne irelevantný je podľa opozičného poslanca aj fakt, že spomínaná dotácia nebola poskytnutá pre Pro Care, ale spoločnosti wesper, ktorá je 100-percentnou dcérou. „Keďže ústavný zákon hovorí aj o "výhodách“ pre právnickú osobu a je nespochybniteľné, že dotáciou pre 100-percentnú dcérsku spoločnosť získala aj Pro Care výhodu. Opäť to nie je „naťahovanie“ zákona – naopak, ak by to neplatilo, bolo by možné zákon strašne jednoducho obchádzať," poznamenal Beblavý.

O podnete by mal rozhodovať výbor budúcu stredu na svojom riadnom zasadnutí.

Podľa Pro Care Čislák zákon neporušil

Hovorca siete polikliník Jerguš Holéczy upozornil, že angažovaním Čisláka spoločnosť Pro Care neporušuje žiaden zákon a ani zákon, na ktorý sa odvoláva Beblavý. „Pán Čislák nemá uzavretú ani jednu zo zmlúv (zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu),“ vysvetlil.

Spomínanú dotáciu získala podľa Holéczyho firma wesper v roku 2015 na základe splnenia všetkých požiadaviek v rámci operačného programu Zdravotníctvo, pričom nešlo o rozhodnutie vtedajšieho ministra zdravotníctva.

„Wesper, tak ako aj iné konkurenčné zdravotnícke zariadenia, využila v roku 2015 zverejnenú výzvu na získanie eurofondov a zároveň splnila všetky zadané podmienky. Nevidíme dôvod, prečo by súkromné zariadenia, ktoré hospodária zodpovedne, nevytvárajú dlhy a plnia si všetky svoje záväzky, mali byť vylúčené z procesu získania eurofondov na modernizáciu medicínskeho vybavenia,“ konštatoval hovorca. Dodal tiež, že doposiaľ z danej výzvy čerpania EÚ fondov nedostali žiadnu úhradu, pričom prístroj je už v súčasnosti v prevádzke.