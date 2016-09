Začiatok školského roka poznačia dažde

Podľa meteorologického kalendára sa už leto skončilo, od prvého septembra je jeseň. Napriek tomu bude víkendové počasie skôr letné. Jeseň sa nám však pripomenie na začiatku školského roka. Začiatok budúceho týždňa bude zamračený a daždivý. A v porovnaní s víkendom bude pokles teploty dosť citeľný.

„Ale po tomto úvode by sa malo počasie ustáliť, zmenší sa oblačnosť a opäť začne svietiť slnko. Nebudú to síce nejaké extrémne horúce dni, ale vzhľadom na to, že už je september, tak by veľká časť nasledujúceho týždňa mala byť celkom príjemná. V najteplejších miestach by malo byť cez deň aspoň 25 stupňov," predpokladá Pavol Faško, klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Aj nasledujúci víkend by mal byť pekný. Na Slovensku budeme mať dobré počasie na rozdiel od južnejších regiónov, ktoré sú typickými dovolenkovými destináciami. Tam sa zhoršenie počasia, ktoré k nám príde v pondelok a utorok, prejaví dlhšie. Je to paradoxné, ale vplyvom tlakovej výše bude u nás lepšie počasie ako niekde na Jadrane alebo v Taliansku. A tak kúpaliská na Slovensku by ešte nemuseli hádzať flintu do žita.

„Prevádzkovatelia by mohli zvážiť zatváranie kúpalísk, lebo tento víkend vyzerá, že bude dobré počasie, a zrejme aj nasledujúci víkend bude vhodný na kúpanie. Toto predĺžené leto by mohlo byť pre kúpaliská náhradou za daždivé dni v predchádzajúcom období. Myslím si, že koniec augusta a začiatok septembra je lepší, ako celé obdobie predtým," pripomenul Faško.

Ako bude Sobota – polooblačno až oblačno, denná teplota 24 až 29 stupňov

Nedeľa – prevažne polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 26 až 31 stupňov.

Pondelok – oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, denná teplota 16 až 22 stupňov

Utorok – cez deň ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti, denná teplota 24 až 29 stupňov

Streda – jasno alebo len malá oblačnosť, denná teplota 23 až 29 stupňov

Štvrtok – jasno až polojasno, denná teplota 23 až 29 stupňov

Tohtoročné leto niektoré zahraničné meteorologické stránky označili výrazom cik-cak, lebo sa často striedal charakter počasia. To spôsobovalo ľuďom problémy, ťažko si mohli plánovať, čo budú v nasledujúcich dňoch robiť. Počasiu v tohtoročnom lete chýbala stabilita, nebolo to len u nás, ale aj v západnej Európe. Leto bolo daždivé, prinieslo veľa búrok, a to aj dosť silných, bolo veľa krupobití a intenzívnych dažďov. Hoci nebolo vydarené, podľa klimatológa aj tak skončilo ako celok nadpriemerne teplé, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá.

Aj jeseň by mala byť teplotne nadnormálna, hoci sa budú striedať teplé obdobia s chladnejšími. V minulosti bývalo babie leto niekedy na konci septembra a v prvej polovici októbra, potom sa zvyklo počasie pokaziť a november už nedával nejakú veľkú šancu. Jesene, ktoré sa vyskytujú teraz, už majú iný charakter, ani november nemusí byť zlý. Treba však brať do úvahy fakt, že slnko je už nízko nad obzorom a nemôže teda veľmi hriať.

„V novembri ešte občas ľudia môžu hrať napríklad golf alebo sa venovať iným vonkajším aktivitám, ktoré v minulosti neprichádzali v tomto čase do úvahy. Jesene bývajú trochu nestabilnejšie ako v minulosti. Druhá polovica septembra je teraz niekedy horšia, ako býva potom počasie v októbri. V minulosti sa to plynule zhoršovalo a záver jesene už zvyčajne poznačila zima. Teraz niekedy ani v novembri počasie nepripomína, že sa zima blíži," porovnáva klimatológ.

V súčasnosti sa výrazne skracujú dni. Nie je to len minúta-dve, teraz je každý deň o tri až štyri minúty kratší ako ten predchádzajúci. Blíži sa jesenná rovnodennosť, a to je obdobie, keď sa najrýchlejšie predlžujú noci a skracujú dni. O tri týždne sa dočkáme situácie, keď deň a noc budú rovnako dlhé.