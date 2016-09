Parlamentné strany by podľa Danka mali mať aspoň 500 členov

Každá strana musí mať podľa šéfa národniarov svoje štruktúry a hierarchia ich musí rešpektovať. „Systém v opozícii možno nefunguje, pretože tam nie sú predsedovia strán, ktorý by prešli sitom regionálnych podpôr. SNS mala na sneme 450 delegátov. Členovia OĽaNO, SaS a Sme rodina nemajú dokopy toľko členov, ako SNS delegátov,“ vyhlásil Danko.

Danko: Líder musí stmeľovať ľudí

„Strana je malý útvar, ktorý sa podobá na riadenie štátu. Na Slovensku sa rozbil systém politických strán. Je v tom anarchia. Veď nie je možné, aby strana mala štyroch členov alebo 120. Na kandidátky si takéto strany dávajú rodinných príslušníkov, hrajú len na seba. Dostanú štátnu dotáciu, ktorú dávajú svojim rodinným príslušníkom. Nezaujíma ich nič iné ako anarchia. To nie je politika. Strana má byť organizácia, ktorá je pripravená na riadenie štátu,“ vyhlásil predseda SNS s tým, že lídri strán ako Igor Matovič a Richard Sulík by mali tiež svoje konanie obhajovať pred čo najväčším počtom ľudí.

Minimálny počet členov strany

Danko preto chce, aby každá politická strana, ktorá chce kandidovať v parlamentných voľbách, mala minimálny počet členov. „Na Slovensku je približne 170 strán. Musia prejsť určitou reorganizáciou, aby sa nestalo, že si podnikateľ kúpi stranu pred voľbami. Strana vzniká s istými hodnotami a aj podpismi občanov. Ako príde k tomu niekto, kto súhlasil podpisom so vznikom liberálnej strany, že nejaký podnikateľ si ju pred voľbami kúpi, zmení jej názov a ideály. Zrazu bude z nej strana ľavicová. Musíme sa zamyslieť, čo s registráciou politických strán,“ povedal Danko.

Každá strana, ktorá chce kandidovať v parlamentných voľbách, by mala mať minimálne 500 členov. „Strana, ktorá bude chcieť kandidovať, bude musieť predložiť takúto evidenciu. Počet 500 členov je určitou garanciou demokratického režimu. Ak máte 500 členov a nie štyroch, musíte si ich získať hodnotami, ideami. Nepodarí sa to zmanipulovať. Príkladom je aj posledný snem Siete,“ povedal Danko s tým, že ako predsedovi strany so 6000 členmi sa mu ťažko súťažiť s človekom, ktorý má v starne štyroch ľudí. „Ja nesiem zodpovednosť za ktoréhokoľvek člena, ale on nie,“ dodal.

Transparentný účet a zoznam členov

Každá strana bude musieť viesť zoznam členov. „SNS má evidovaného každého člena s fotografiou a zaplateným členským. Každá strana musí preukázať, že neexistuje pre predsedu a jeho rodinných príslušníkov, ale pre ľudí, prípadne záujemcov, ktorí sa chcú v tejto strane združovať,“ konštatoval líder národniarov.

Štátne dotácie pre strany by podľa lídra národniarov mali mať nejaké rozpočtové pravidlá. „Nemalo by ísť ako v OĽaNO 80 percent na externé služby, nedajbože blízkeho rodinného príslušníka,“ povedal. Ministerstvo financií by malo percentuálne určiť, na čo môže strana vynakladať financie od štátu. „Napríklad 20 percent by malo ísť na administratívu, 20 percent na inzerciu a nejaké percento na fungovanie politickej strany. Sú totiž strany, ktoré 95 percent zo zdrojov dajú na reklamu,“ vyhlásil Danko. Strany by tiež mali mať dlhodobo zriadený transparentný účet, na ktorom budú peniaze zo štátnej dotácie.