Spor o nový liek na rakovinu. Poisťovne žalujú Druckera

Moderný liek na rakovinu pľúc Vargatef je u nás registrovaný od roku 2014. Do septembra však nebol v zozname kategorizovaných liekov, ktoré hradia tri zdravotné poisťovne. Súhlas na liečbu pre jednotlivých pacientov preto dávali práve ony. Tento rok dostali štyri žiadosti a všetky zamietli. A to aj napriek tomu, že terapiu naordinovali onkológovia.

O tom, že liek, ktorého jedno balenie stojí 2 369,77 eura, budú od septembra plne hradiť zdravotné poisťovne, rozhodlo ministerstvo v polovici júla. Zaradilo do kategorizácie, čo znamená, že pacientovi stačí recept od lekára. Dve súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union sa vzbúrili a na rezort podali žalobu na Krajský súd v Bratislave.

„Podali sme žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerstva zdravotníctva," povedal PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik. Cena podľa neho mala byť výrazne nižšia a k zaradeniu do kategorizácie došlo v rozpore so zákonom. Podobné stanovisko dala aj zdravotná poisťovňa Union.

Ministerstvo zdravotníctva trvá na tom, že zákon porušený nebol. „Pri výpočtoch je nevyhnutné vychádzať zo štandardne používaných liečiv v praxi a tieto boli jednoznačne v prospech zaradenia Vargatefu do zoznamu kategorizovaných liekov. Takýto postup je jednoznačne v prospech pacientov," priblížila hovorkyňa rezortu Stanislava Luptáková s tým, že aj naďalej budú inovatívne lieky zaraďovať do úhrady z verejného poistenia, aby zabezpečili ich dostupnosť pre pacientov. Ktoré to budú, to už nespresnila.

Nový liek, nová nádej

Nemecký výrobca lieku Boehringer Ingelheim odmieta argumenty súkromných zdravotných poisťovní. „Kategorizačné konanie pre tento inovatívny onkologický liek sme začali v marci 2015. V celom priebehu konania sme žiadali plnú úhradu lieku vzhľadom na to, že sme preukázali v zmysle platnej legislatívy nákladovú efektívnosť lieku Vargatef v porovnaní s najpoužívanejšou liečbou na Slovensku pri tomto ochorení," reagovala riaditeľka firmy pre korporátne záležitosti Hana Spitzerová. Liek bol podľa nej viackrát posudzovaný ministerstvom a konečné rozhodnutie bolo zverejnené až v júli tohto roka. Cena lieku podľa Spitzerovej bola stanovená podľa zákona a nepresahuje priemer troch najnižších cien v Európskej únii.

Vargatef je určený pre pokročilé stavy rakoviny a pomáha prežiť o 2–3 mesiace až dva roky. „Niekomu sa to môže zdať málo, ale pre pacientov a ich rodiny je to ničím nenahraditeľný čas," poukázal Peter Beržinec, primár oddelenia klinickej onkológie Špecializovanej nemocnice v Nitre. Liek je vhodný zvlášť u menšej časti pacientov, u ktorých zlyhala prvá takzvaná obranná línia protinádorovej liečby. Tým, že bude hradený zo zdravotného poistenia, bude podľa primára dostupnejší pre chorých. „Myslím, že všetci lekári, ktorí sa venujú liečbe pokročilých nádorových ochorení, sa tešia spolu s pacientmi z každého rozšírenia možností, ktoré dávajú šancu na lepšie výsledky liečby," dodal odborník.

Onkologickí pacienti čakajú na každý moderný liek s veľkou nádejou. Často je jedinou možnosťou na predĺženie života. Časť takýchto liekov stále podlieha schvaľovaniu zdravotnou poisťovňou. Tá si sama určuje, za akých podmienok liečbu odobrí. Denník Pravda ešte minulý rok upozornil na príbeh 45-ročného onkologického pacienta z Košíc, ktorý takmer tri mesiace čakal na súhlas poisťovne. Skôr ako dostal akúkoľvek odpoveď, zomrel.

Kauza, aká tu nebola

Advokát Ivan Humeník z advokátskej kancelárie h & h PARTNERS poznamenal, že sa nestáva, aby zdravotné poisťovne žalovali ministerstvo zdravotníctva za to, že bol nejaký liek zaradený do kategorizačného zoznamu. „Na to, aby minister v rámci kategorizačného konania zaradil liek do zoznamu, zákon určuje presne, ako sa má postupovať, ako sa posudzuje nákladovosť, efektivita," vysvetlil Humeník. Doplnil, že je ťažké odhadnúť, ako sa súd v komplikovanej zdravotníckej problematike zorientuje. Celý spor môže nakoniec skončiť na procesnej a nie odbornej chybe. Pripomenul, že poisťovne majú kontrolné mechanizmy – revíznych lekárov na to, aby vedeli posúdiť, či výber drahého lieku bol tou správnou voľbou. „Neznamená to, že ak je liek kategorizovaný, je koniec a liečba už bude len drahá," podotkol advokát.

Pacientom sa tohto roku cez výnimky nedarilo dostať k Vargatefu. Všeobecná zdravotná poisťovňa dostala tento rok tri žiadosti. „Na základe individuálneho posúdenia žiadostí nebola ani v jednom prípade schválená úhrada lieku," spresnila hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. ZP Union prišla jedna žiadosť, rovnako ju poisťovňa zamietla, Dôveru o výnimku nežiadal nik.

Pacient na ktorom mieste?

Úmrtnosť na karcinóm pľúc je vysoká. Súvisí to s tým, že včasné štádia nádoru, keď je možná operácia, sa zisťujú iba u 10–15 percent chorých, šanca na vyliečenie vtedy dosahuje 80 percent.

Viac ako 50 percent prípadov sa odhalí až v pokročilom štádiu s metastázami do iných orgánov. „Aj tu sa však v priebehu posledných rokov podarilo zlepšiť vyhliadky chorých na dlhší a kvalitnejší život a pre časť z nich sa pokročilý karcinóm pľúc stáva dlhodobým ochorením, s možnosťou plnohodnotného života," hovorí Beržinec. Liečba sa dnes podľa neho stáva stále viac individualizovanou, to znamená „šitou na mieru" nielen podľa stavu pacienta, typu nádoru, ale aj podľa výsledkov testov vzoriek nádoru.

Počet tohto ochorenia stúpa hlavne u žien. Podľa štatistiky z roku 2009 (novšie údaje nie sú k dispozícii) bolo novodiagnosti­kovaných 700 žien ročne. Hlavnou príčinou je rozšírenie fajčenia. U mužov bol počet novozistených nádorov asi 1 900, tento nárast je už dlhodobo rovnaký.

Vargatef sa používa aj v iných krajinách Európy, kategorizovaný je v Holandsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Anglicku. Európska priemerná cena za balenie je 2 505,92 eura. V susednom Česku podľa sa hovorkyne Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Lucie Šustkovej pripravuje jeho zaradenie do zoznamu liekov hradených zdravotnými poisťovňami. „V tejto chvíli prebieha pri tomto prípravku správne konanie o stanovení maximálnej ceny a podmienok úhrady z verejného zdravotného poistenia," priblížila Šustková.