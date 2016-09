Asýrske deti nastupujú do škôlok aj škôl v Nitre

Do škôlky v Nitre nastúpi osem detí vo veku od dvoch do šiestich rokov. Do školských lavíc základných škôl zasadne 19 žiakov vo veku od sedem do 15 rokov. Deti s povinnou školskou dochádzkou začali pritom chodiť do škôl už v minulom školskom roku. O štúdium na stredných školách prejavilo záujem 12 študentov, ďalší šiesti majú záujem študovať na vysokých školách, sumarizuje rezort vnútra. Integráciu týchto ľudí zabezpečuje občianske združenie Pokoj a dobro pod vecným dohľadom Ministerstva vnútra SR, ktoré tiež poskytuje metodické usmernenia.

Na začiatku integračného procesu je jednou z najdôležitejších vecí výučba slovenského jazyka, aby sa uľahčilo začlenenie azylantov do spoločnosti, vrátane uplatnenia na trhu práce. Nájdenie zamestnania je ďalším krokom v integračnom procese. V súčasnosti sú z tejto skupiny na trvalý pracovný pomer zamestnaní dvaja azylanti, piati pracujú ako brigádnici, ďalší dvaja nastúpia v septembri na trvalý pracovný pomer. Zamestnanie ďalších je v riešení.

Slovensko v auguste prijalo v rámci relokácií matku s dvoma dcérami (11 a 6 rokov). Ide o Sýrčanky, ktoré na Slovensko prišli z Grécka. Tak, ako v prípade každého žiadateľa, o azyl išli najprv do Záchytného tábora v Humennom. Po ukončení karantény (zhruba do mesiaca) a vstupného pohovoru pôjdu do pobytového tábora a ďalej bude pokračovať ich integračný proces, ktorý sa začal už v Humennom. Kde presne pôjdu ďalej, sa rozhodne, keď právoplatne získajú azyl, informovali z ministerstva.