Policajný zákrok na hrane vyšetruje inšpekcia

Do viacerých redakcií sa ozval napadnutý Bratislavčan, ktorý tvrdí, že keď odchádzal spod Mosta SNP preparkovať auto, zastavil ho policajt a tvrdil, že nerešpektoval dopravnú značku. „Zastavil ma policajt a začal kričať, že či som slepý, že nepozerám na dopravné značky,“ opísal udalosť muž, ktorý si praje zostať v anonymite. Vodič chcel od policajta, aby mu ukázal značku, ktorú údajne nerešpektoval. Hádka sa skončila fúkaním. Do dregera fúkal vodič viackrát, no ten stále ukazoval chybu, preto sa dohodli, že pôjde na odber krvi do nemocnice.

Muž sa však sťažoval, že policajt nerešpektoval pri jazde do nemocnice žiadne dopravné predpisy. „Išiel ako úplný blázon. Stopka, protismer, plná čiara, rýchlosť 70, 80. To som ešte nezažil,“ opísal jazdu. Policajta vyzval, nech spomalí, na čo sa mu ten vysmial, že on o ničom nerozhoduje.

Vodič hovorí, že z nemocnice sa pokúsil zavolať právnikovi. Nemal signál, tak vyšiel na chodbu. „Neviem, či policajt stratil nervy, začal kričať, že mám prestať telefonovať a snažil sa mi vytrhnúť telefón,“ opisuje incident, ktorý predchádzal vybitým zubom, rozbitej brade a okuliarom. Podľa muža zrazu ho chytili dvaja policajti, na čo im povedal, že nech sú pokojní, že on sa nebráni, len chce telefonovať. „A to už nič. Bum-bum na zemi, hlavou dole, ruky za chrbát. Už som ležal v putách a on mi ešte dal kopačku zozadu. Vôbec som to nečakal. Zaliala ma krv,“ spomína vodič.

Krv mu napokon v zdravotníckom zariadení odobrali, čo sa s ňou ďalej stalo, nevie. Od policajta si len vypočul: „Kamarát, to budeš čumieť ešte, čo všetko ti nájdeme.“ Napadnutý vodič tvrdí, že policajt, s ktorým mal incident, už na parkovisku svojmu kolegovi vysvetľoval, čo sa ako stalo. „Vraj som chcel utiecť. To je smiešne. Ja v obleku, v lakovkách by som sa pokúšal utekať pred dvoma policajtmi vo forme,“ uzavrel Bratislavčan.

Muž napokon strávil noc v policajnej cele. Jeho právnik tvrdí, že ide o hrubé porušenie predpisov. K incidentu sa vyjadril aj rezort vnútra. „Vyšetrovateľ inšpekcie ministerstva vnútra začal trestné stíhanie vo veci pre trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, zatiaľ nie je obvinená žiadna konkrétna osoba a v súčasnosti prebiehajú procesné úkony," reagovala hovorkyňa rezortu Andrea Dobiášová.