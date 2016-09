Nový školský rok: Bez učebníc a so štrajkom za chrbtom

Želajú si dostatok kvalitných učebníc, skončiť s ustavičnými zmenami v štátnom vzdelávacom programe, menej byrokracie či viac financií na lepšie vybavenie škôl pomôckami a učebňami. Učitelia tiež opakovane hovoria o lepšom finančnom ohodnotení. Aj keď im platy postupne rastú, nie je vylúčený znovu štrajk, ako to bolo začiatkom roka pred parlamentnými voľbami. (Prečítajte si vyjadrenia v ankete denníka Pravda.)

Stupňovaný štrajk 13. septembra

Iniciatíva slovenských učiteľov ohlásila tzv. stupňovaný štrajk na 13. septembra, ktorý povedie k postupnému skracovaniu vyučovania. Tento rok pedagógom už platy stúpli mesačne v hrubom od januára o štyri percentá, teda od 25 do 60 eur podľa tarifnej triedy. Od septembra sa zdvihli o ďalších šesť percent, čo znamená od 36 do 70 eur a zvyšovať sa majú po šesť percent aj od budúceho roka až do roku 2020. Školskí odborári však idú stále za svojím a žiadajú až 25-percentný nárast od nového roka, čím by platy v hrubom stúpli o 150 až 200 eur.

Učiteľka Základnej školy v Lietave neďaleko Žiliny Monika Maljačková povedala, že je plná očakávaní v tom, aký vietor prinesie do školstva nový minister. „Profesia učiteľa, ako sa hovorí, je poslanie. Súhlasím s tým, ale aby mohol vykonávať svoju funkciu, patrí mu náležité postavenie a platové ohodnotenie, pracovné podmienky, materiálno-technické zabezpečenie, aby sa nemenil štátny vzdelávací program takmer každý rok. Od septembra nás čaká 6-percentné navýšenie finančných prostriedkov, ale to je z môjho pohľadu žalostne málo,“ uviedla Maljačková.

Knihy nahrádzajú textami z internetu

Mama dcér, ktoré navštevujú základnú školu a gymnázium, z obce Solčany v Topoľčianskom okrese Patrícia Patrovičová si hlavne sľubuje, že žiaci budú mať k dispozícii učebnice a pomôcky, ktoré potrebujú. Riaditelia základných škôl podľa vlastných slov najčastejšie bojujú s nedostatkom učebníc na rôzne výchovy. Na chýbajúce knihy si už väčšinou zvykli, snažia sa ich nahradiť vyhľadávaním materiálov na internete. „Ako učitelia sa vieme veľmi promptne zariadiť, na internete si nájdeme, čo potrebujeme. Pokiaľ máme štátny vzdelávací program, v ktorom sú dané štandardy, teda to, čo máme učiť, tak na učebniciach svet nestojí. Učiteľ, ktorý chce učiť a dodržať, čo je dané ministerstvom, tak to dodrží,“ povedala riaditeľka Základnej školy Mierová v Bratislave Renáta Križková. Jedným dychom však priznala, že príprava vyučovania si potom vyžaduje viac času.

Na Základnej škole Cabajská v Nitre momentálne chýbajú učebnice prvouky pre druhý ročník. Škola ich plánuje kúpiť z vlastných zdrojov, už dostali oznámenie, že im budú dodatočne zaplatené z ministerstva školstva. „Nevyberáme peniaze ani od rodičov, to sa mi zdá nefér, na učebnice. Nie sú to nejaké obrovské sumy, pretože nie sme až taká veľká škola, horšie je to pre veľké školy, ktoré majú 500 a viac žiakov, my máme 209 žiakov. Dokupujeme ich buď z nejakého vydavateľstva, alebo ideme do kníhkupectva a kúpime," poznamenala riaditeľka školy z Nitry Dana Rapavá.

Ministerstvo priznáva problém s knihami

Ministerstvo školstva tvrdí, že školy vo veľkej miere žiadali iba o doplnenie učebnicového fondu ako náhrady za stratené či poškodené učebnice. Ako ďalej rezort uviedol, okrem centrálneho obstarávania nákupu učebníc prispel aj finančne na časť učebníc požadovaných školami. Išlo napríklad o učebnice anglického jazyka pre druhý stupeň základnej školy. Ministerstvo priznalo aj problém s chýbajúcimi knihami. „Základným školám budú chýbať na prvom stupni učebnica informatickej a výtvarnej výchovy pre 4. ročník a na druhom stupni etika, náboženská výchova, informatika a technika, no vo všetkých prípadoch ide o predmety, kde učebnica nie je kľúčovým nástrojom,“ uviedol komunikačný odbor rezortu školstva. V prípade stredných škôl bude podľa ministerstva chýbať učebnica geografie pre 1. ročník gymnázií, občianska výchova pre 4. ročník gymnázií, ako aj literatúra pre 4. ročník gymnázií s vyučovacím jazykom maďarským.

Nielen nedostatok učebníc trápi pedagógov, nespokojní sú aj s kvalitou niektorých nových učebníc. Podľa riaditeľky základnej školy Renáty Križkovej sa stáva, že príde učebnica, ktorá nič nehovorí žiakom a rodičom už vôbec. V učebnici matematiky sú podľa nej napríklad úlohy, ktoré musia deti robiť iba s učiteľom, pretože rodič nevie, ako úlohu riešiť. „Sú tam obrázky, postupy, ako sa dopracovať k výsledku, ale rodič, ktorý nepozná metodiku, nemá šancu. Boli sme zvyknutí, že bolo jasne dané, čo má dieťa s úlohou urobiť, také učebnice ani pracovné zošity však už nie sú Rodičia sú z toho nešťastní, lebo hovoria, že oni nevedia, čo sa majú s dieťaťom učiť,“ doplnila Križková.

Odborník: Viac peňazí všetky problémy nerieši

Na zložitý štýl učebníc upozornila aj učiteľka slovenčiny z Humenného Katarína. „Privítala by som zjednodušenie učebníc, najmä pre prváčikov a druháčikov. Hlavne učebnice matematiky sú zložito písané pre deti v tomto veku a učivo je pre ne preto ťažšie pochopiteľné,“ reagovala Katarína.

Vo vyjadreniach pedagógov pre denník Pravda sa opakovali želania aj na lepšie vybavenie škôl pomôckami či modernými učebňami. Školy dostávajú normatívne financie podľa počtu žiakov. Z toho sa okrem miezd učiteľov hradí aj modernizácia učebných pomôcok. Ako uviedol tlačový odbor rezortu školstva, je na rozhodnutí každej školy, ako tieto peniaze použije. Podľa Jozefa Miškolciho z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť je síce kľúčovým problémom viac investícií do školstva zo strany štátu, ale iba viac peňazí problém nerieši. Musia byť správne použité, trebárs do vzdelávania učiteľov. „Najdôležitejšia je kvalitná príprava terajších a budúcich pedagógov,“ zdôraznil Miškolci s tým, aby sa na učiteľské odbory hlásili kvalitní ľudia a nebola to až ich druhá voľba povolania.

Pokiaľ ide o systém financovania podľa počtu žiakov, odborník v tom problém nevidí. „Využíva sa skoro vo väčšine vyspelých krajín. Ten systém nie je zlý, musí byť však lepšia korekcia príspevkov,“ poznamenal. Poukázal napríklad na to, aby viac peňazí išlo na systém vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo detí, ktoré majú špeciálne potreby súvisiace s ich zdravotným hendikepom.