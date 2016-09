Čestná stráž bude strážiť štátne symboly v budove NR SR

Štátne symboly budú strážiť počas oficiálnych rokovaní parlamentu od rána do večera. Slovenská republika má štyri štátne symboly. Tri z nich sa nachádzajú vo vestibule Národnej rady SR. Štátny znak SR, štátna vlajka a štátna pečať. Okrem nich patrí k štátnym symbolom aj štátna hymna.

S touto iniciatívou prišiel predseda NR SR Andrej Danko, ktorý o čestnú stráž vraj požiadal ministra obrany Petra Gajdoša (nominant SNS), ktorý mu vyhovel. Každý pracovný deň počas zasadnutí zákonodarného zboru sa budú pri štátnych symboloch striedať šiesti príslušníci štátnej stráže. Stráž budú držať po dvojiciach. Striedať sa budú po hodine. Každých 20 minút si dvojica držiaca stráž vymení miesto. Spolu s vojakmi bude v parlamente prítomný aj jeden veliaci poddôstojník. Príslušníci čestnej stráže budú ozbrojení, ale nebudú mať muníciu. Pri sebe budú mať chrómovú samonabíjaciu pušku vzor 52/57 a ich veliteľ šabľu vzor 98.

Podľa informácií agentúry SITA má prísť aj k ďalšej zmene. Vchod do rokovacej sály by nemali strážiť policajti, ako do teraz, ale členovia bezpečnostnej služby.