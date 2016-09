Agresívnych policajtov odhalia častejšie testy

Bratislavčan, ktorý si prial zostať v anonymite, sa dostal do sporu s policajtom minulý týždeň v sobotu v noci, údajne pre nerešpektovanie dopravnej značky. Výsledkom sú vybité zuby, rozbitá brada a zničené okuliare vodiča. „Išlo o mladého policajta, predpokladám, že nebol v zbore ani tri roky," konkretizuje šofér.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný považuje postup policajta za neprimeraný. „Ide o hrubé porušenie zákona, za ublíženie na zdraví by mal byť už postavený mimo výkonu služby," myslí si Žitný. Reakcia policajta by bola adekvátna, pokiaľ by sa vodič dopustil fyzického útoku na neho, čo sa podľa Bratislavčana nestalo. „V tom prípade môže policajt použiť donucovacie prostriedky, aby ho spacifikoval," vysvetľuje analytik s tým, že spôsobiť niekomu zranenie by malo byť to posledné, k čomu sa policajt uchýli. „Možnosťou je napríklad slzotvorný plyn," uzatvára Žitný.

Kto chce vstúpiť do Policajného zboru, musí najskôr prejsť náročnými psychologickými testami. „Testy trvali osem hodín a z desiatich sme ich urobili dvaja," približuje dlhoročný policajt Marián zo Žiliny. „Zbor si nemôže dovoliť zobrať nejakého nerváka," hovorí. Zároveň dopĺňa, že policajt môže opakovane testami prejsť aj počas výkonu služby, ak mu to prikáže nadriadený. „Každé okresné či krajské riaditeľstvo má tiež svojich psychológov, za ktorými v prípade potreby môže policajt ísť," dodáva Marián.

Či aj bratislavského príslušníka čaká opakovanie psychologických testov, sme sa od ministerstva vnútra nedozvedeli. Nekonkretizovalo nám ani sankcie, ktoré môžu policajtovi v prípade dokázania viny hroziť. Na otázku, ako v súčasnosti policajt funguje, či pracuje, alebo má dovolenku, nám krajské policajné riaditeľstvo v Bratislave do uzávierky neodpovedalo.

Jednorazové vstupné previerky nepovažuje psychológ Robert Máthé za dostačujúce. Prvú selekciu má spraviť psychológ, ktorý hodnotí spôsobilosť žiadateľa o prácu policajta. „Policajt musí byť vo svojich prejavoch rázny, ale je dôležité, aby vedel svoju agresivitu správne dávkovať a mať ju pod kontrolou," hovorí odborník. Treba si však podľa neho uvedomiť, že človek sa pod vplyvom životných okolností mení. Preto by tieto zmeny mali byť podchytené istým psychologickým vedením.

„Práca policajta je náročná a veľmi stresujúca. Nie každý dokáže vhodným spôsobom spracovať a odreagovať svoje vnútorné napätia, čo sa môže prejaviť neprimeraným agresívnym správaním," vysvetľuje Máthé. Zároveň dodáva, že nemusí ísť len o stres z práce. Na psychiku môžu pôsobiť problémy s partnerom či s deťmi. „Ideálne by bolo, keby jeden psychológ mal na starosti určitú skupinku policajtov, ktorých by dobre poznal a dokázal by odpozorovať zmeny v ich správaní," myslí si Máthé. Vhodný prístup k nim by umožnil zabrániť problematickému správaniu. „Myslím si, že neprimerané dávkovanie agresívneho prístupu je asi skôr charakteristic­kejšie pre mladších policajtov,“ hovorí odborník s tým, že psychologické vyšetrenia by sa mali robiť opakovane.

Zranenia, ktoré mal bratislavskému šoférovi spôsobiť agresívny policajt. Autor: Poškodený vodič

K hádke medzi policajtom a Bratislavčanom malo prísť po tom, čo ten odchádzal spod Mosta SNP preparkovať auto. Vtedy ho zastavil policajt a tvrdil, že nerešpektoval dopravnú značku. „Začal kričať, či som slepý, že nepozerám na dopravné značky," hovorí vodič. Každá strana si hájila svoju pravdu a spor sa skončil fúkaním. Dreger však opakovane ukazoval chybu, preto policajná hliadka vzala muža do nemocnice na odber krvi. Pred nemocnicou chcel vodič zavolať právnikovi. To sa mu však nepodarilo. „Neviem, či stratil nervy, začal kričať, že mám prestať telefonovať, a snažil sa mi vytrhnúť telefón,“ opisuje incident, ktorý predchádzal zraneniam. Vodič zároveň dodal, že telefón dostal naspäť, až keď to policajtovi nariadil vyššie postavený kolega. Ten prišiel spolu s druhou hliadkou po tom, čo ich daný policajt zavolal. „Bolo to vraj ako na pomoc, lebo som sa stále dožadoval telefónu," vysvetľuje Bratislavčan s tým, že noc nakoniec prežil v policajnej cele.

Podľa analytika Žitného policajti nemali právo brať vodiča na odber krvi, keď mali pokazený dreger. „Bol to ich problém, vodiča len okrádali o čas, a preto to považujem za obyčajné šikanovanie z ich strany," hovorí. I keď uznáva, že dokázať niečo policajtovi bude náročné. „Ide o tvrdenie proti tvrdeniu, preto je lepšie, keď si ľudia takéto situácie radšej nahrajú na kameru," upozorňuje Žitný.

Prípad agresívneho správania policajta nie je v hlavnom meste prvý. V roku 2014 zachytila kamera muža zákona z bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky Ľuboša Tiefenbacha, ktorý sa pri cestnej kontrole správal agresívne k dvom ženám. Z polície ho prepustili. Jeho zákrok bol podľa prokuratúry v rozpore so zákonom. Dnes čelí obžalobe za obmedzovanie osobnej slobody a zneužívanie právomocí verejného činiteľa. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 3 až 8 rokov.