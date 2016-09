Tragédiu musí objasniť župa

Na nešťastie si chce ministerstvo posvietiť hlavne pre nejasnosti, ktoré ho sprevádzajú. Z okna domova na treťom poschodí v bratislavskej Rači pred vyše tromi týždňami vypadla 70-ročná Zdenka K., ktorá zraneniam podľahla. Je otázne, či žena skočila sama, alebo dozor zo strany domova nebol dostatočný. Seniorka totiž bývala v časti komplexu, ktorá je určená na samostatné bývanie a mali by tu byť ľudia, ktorí sa do určitej miery vedia o seba postarať sami. Žena však bola zaradená do najvyššieho, šiesteho stupňa odkázanosti, čo znamená, že potrebovala pomoc opatrovateľov 12 hodín denne.

„Ako je možné, že osoba vyžadujúca špecifický dohľad pri všetkých činnostiach bola umiestnená v jednoizbovom byte bez poskytovania pomoci v súlade s jej potrebou?“ pýta sa prezident Asociácie prijímateľov sociálnych služieb Silvester Obuch. Asociácia plánuje podať na zariadenie trestné oznámenie za zanedbanie povinnosti poskytovateľa poskytovať pomoc klientke pri odkázanosti na inú osobu. Čaká však na stanovisko ministerstva práce.

Sociálny rezort zatiaľ nechce špekulovať o tom, či domov mohol pochybiť. Rozhodne sa tak na základe pokladov od župy, ktoré však podľa Daniely Rodinovej z tlačového odboru ešte nemá. „Stanovisko bude zo strany poskytovateľa zaslané ministerstvu práce bezodkladne po jeho spracovaní,“ odpovedala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman na otázku denníka Pravda. „Aj takéto tragické veci sa stávajú. Viniť z toho zariadenie alebo ľudí, ktorí okolo toho stoja, je absurdné,“ reagoval pár dní po nešťastí bratislavský župan Pavol Frešo. Denník Pravda kontaktoval aj riaditeľa domova sociálnych služieb, ten neodpovedal.

Polícia za štyri dni vyšetrovania dospela k záveru, že sa trestné stíhanie nezačne, lebo tomu okolnosti nenasvedčovali. „Uvedenú vec evidujeme ako udalosť,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Znamená to, že polícia vec uzavrela ako tragickú udalosť.

Riaditeľka odboru sociálnych služieb samosprávneho kraja Michaela Šopová tvrdí, že ich zariadenie nepochybilo. „Čo sa týka zariadenia pre seniorov v Rači, je to bytový dom so samostatnými bytovými jednotkami, kde bývajú klienti, ktorí musia spĺňať isté kritériá, aby mohli bývať v týchto bytoch. Pred prijatím klient vždy absolvuje pohovor s prijímacou komisiou, kde sa všetky kritériá prechádzajú. Kontroluje sa nielen mobilita, ale aj orientácia klienta, napríklad ako sa vie pohybovať v priestore, či sa orientuje v bežnom živote a podobne,“ ozrejmila všeobecný postup Šopová.

Pripomenula, že stupeň odkázanosti neznamená automaticky to, že je človek nesamostatný. "Hovorí o tom, pri ktorých úkonoch potrebuje pomoc alebo dohľad. Aj keď osoba vykonávajúca pomoc len dohliada, klient je už klasifikovaný do šiesteho stupňa odkázanosti,“ vysvetlila Šopová. Osoba, ktorá je odkázaná na šiesty stupeň pomoci od inej osoby, si nedokáže sama poriadne nakrájať menšie kúsky jedla alebo naliať vodu do pohára. Má problém s presunom na toaletu, nedokáže sa sama osprchovať alebo okúpať. Je nutná pomoc aj pri bežnom obliekaní či obúvaní. Opatrovateľ v takom prípade pomáha aj s obyčajným sedením alebo s bežným pohybom. Kontrolovať klienta musí aj pri dodržiavaní liečebného plánu.

Milada Dobrotková, šéfka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, nechcela hodnotiť postup račianskeho domova. Priblížila, že ak sú u seniora viditeľné indície, že niečo nie je v poriadku, napríklad že sa u neho rozvíja depresia alebo iná závažná choroba, zariadenie musí zaviesť opatrenia. Medzi ne patrí napríklad presťahovanie klienta na najnižšie poschodie, nainštalovanie okna, ktoré sa dá otvoriť iba na vetranie a podobne. „To sú však veci, ktoré treba sledovať. Takýmto tragédiám sa nedá zabrániť, ak to nie je u daného človeka úplne očividné,“ povedala Dobrotková. Dodala tiež, že sa stáva, že v prípade náhlych depresií si ľudia siahnu na život, rozhodnutie u nich skrsne z minúty na minútu a ich konanie sa nedá predpokladať.