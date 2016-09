Na Bonapárty sa ľudia stretli naposledy

Rozdávali sa na nej tričká a letáky, podpisovala sa petícia za odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, skandovalo sa. Aj na posledný protest prišli skalní, ktorých počet sa odhadoval asi na tristo. Po tretí raz sa na ňom zúčastnili aktivisti okolo Aleny Krempaskej, ktorí kritizujú tieto opozičné aktivity. Dokazovali to transparentmi s citáciami známych osobností ako napríklad – Sulíka ovládajú halucinácie alebo To je cirkus s pagáčmi. Skupinu asi 15 ľudí pre ich bezpečnosť obkolesili policajti.

Akcie pod názvom Bonapárty organizovali opozičné strany OĽaNO-Nova a SaS. Ich cieľom bolo dotlačiť ministra Kaliňáka k rezignácii, keďže ho opozícia spája s kauzou Bašternák. Okrem hlavného mesta prebiehali protesty aj v Trenčíne, Trnave, Poprade, Prievidzi, Banskej Bystrici a Martine.

To, či taká dlhá séria demonštrácií mala význam, závisí podľa politológa Tomáša Koziaka od toho, čo si organizátori sľubovali. Minimalistickou požiadavkou sa podľa neho dá označiť upozornenie na problém, ktorý tu je. „Na druhej strane maximalistická záležitosť sa môže týkať toho, že sa dal očakávať občiansky tlak na to, že minister vnútra odstúpi, respektíve premiér sa odsťahuje z Bonaparte,“ pokračuje politológ. Podľa jeho názoru sa cieľ – upozorniť na kauzu – splnil. „Asi neexistuje na Slovensku človek, ktorý by podstatu problému nechápal. Na to by však možno stačilo aj menej protestov – protest je účinný vtedy, keď naň prichádza dostatok demonštrujúcich. Avšak počet protestov naznačuje, že opoziční predstavitelia chceli dosiahnuť viac,“ zhodnotil Koziak.

Na počiatočných demonštráciách sa odhady návštevnosti odhadovali až v tisíckach, neskôr už len na stovky. Takisto sa obmieňal aj „recept“, ako nalákať čo najväčší počet ľudí. Experimentovanie zašlo až k rozdávaniu párkov, pagáčov a kávy či k rečneniu náhodne vybraných protestujúcich z davu.

Desiata akcia priniesla zvrat. Pred Bonaparte prišli s iným názorom aktivisti s Alenou Krempaskou, ktorá pred viac ako štyrmi rokmi stála za veľkými demonštráciami v kauze Gorila. Pripomínali, že Bonapárty organizujú tí istí ľudia, ktorí agresívne potlačovali protesty kauzy Gorila. Medzi nimi a ostatnými došlo k fyzickej potýčke. „Opozícia musí ukázať, že im ide naozaj o výsledok a nielen o prázdninový marketing pre médiá. Ak sa vyprázdni aj občianska sféra, lebo pre väčšinu ľudí budú protikorupčné protesty spájané iba s pre nich sprofanovanými politickými stranami, kto príde s hlasom proti korupcii?“ vysvetlila Krempaská Ľudia okolo nej o týždeň neskôr priniesli so sebou živé ovce. Nepriamo tým apelovali na stránku na sociálnej sieti s názvom Nie sme ovce, kde publikujú názory a postoje k politickej situácii.

