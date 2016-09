Parlament otestuje koalíciu bez Siete

Trojica strán Smeru, SNS a Mostu-Híd sa musí tiež vysporiadať s návrhom opozície odvolať premiéra Roberta Fica. Očakáva sa preto, že najmä záver schôdze poznačia silné emócie.

Pokiaľ ide o ďalšie fungovanie koalície, politológ Michal Horský si nemyslí, že ju nejako ovplyvní vypadnutie Siete z vládneho štvorlístka. „Zúženie na trojkoalíciu je považované za zvýšenie efektivity vládnutia. Rovnako opozíciou predpovedané turbulencie v kluboch vládnej koalície sa zatiaľ nekonajú. Preto sa aj z tohto pohľadu očakáva hladký priebeh rokovania Národnej rady,“ zhodnotil politológ.

K zoštíhleniu koalície došlo po odchode piatich poslancov Siete do parlamentného klubu Mostu-Híd. V kluboch Smeru, SNS a Mostu-Híd je teraz 79 poslancov. Okrem toho môžu rátať aj so zvyšnými dvomi poslancami Siete Radoslavom Procházkom a Alenou Bašistovou.

Aj politici vládnych strán predpokladajú, že schvaľovanie vládnych návrhov by nemali sprevádzať komplikácie. „Zatiaľ žiadny zásadný problém nie je. Bude klasická diskusia k predloženým návrhom zákonov,“ povedal podpredseda klubu Smeru Miroslav Číž. Rovnako šéf klubu Mostu-Híd Gábor Gál uviedol, že „nedošlo k zmene k horšiemu“. „Bude to lepšie, hlavne, čo sa týka informovania poslancov, ktorí boli v Sieti. Ako vládna koalícia budeme musieť byť veľmi disciplinovaní,“ poznamenal.

Zákonodarný zbor v prvom čítaní prerokuje nové pravidlá správania poslancov. Počas dvoch prázdninových letných mesiacov sa názory koalície a opozície vôbec nepriblížili. Opozícia návrh novely rokovacieho poriadku kritizuje. Hovorí, že je nedemokratický a v prípade jeho schválenia sa plánuje obrátiť na Ústavný súd. Dá sa očakávať, že v tomto duchu sa ponesie aj septembrová rozprava v pléne.

Opozícii sa okrem iného nepozdáva úprava dĺžky rečníckeho času na 20 minút. Ak bude poslanec poverený vystúpením za celý klub, predĺži sa na polhodinu. Obmedzenie času sa však nemá dotknúť predsedu a podpredsedov parlamentu, ako aj členov vlády. To sa nepáči opozícii, ktorá tvrdí, že ide o nevyváženosť, a navyše parlament je kontrolným orgánom vo vzťahu k vláde, a nie naopak.

Vládne strany hovoria, že návrh nie je definitívny a dôjde ešte k zmenám. Avizoval ich Gábor Gál z Mostu-Híd. Podľa poslanca Číža zo Smeru opozícia vyhlásila konfrontáciu ako princíp politiky. „Za týchto okolností musíme niesť zodpovednosť za funkčnosť parlamentu. Podľa mňa im to už ani neprináša žiadne body, napriek tomu sú schopní na celé týždne parlament blokovať nezmyslami,“ pripomenul Číž s tým, že koalícia sa principiálne vyhýba konfrontácii, lebo to nemá zmysel.

Danko zavolal do Národnej rady čestnú stráž Už nielen pred Prezidentským palácom, ale aj vo vestibule Národnej rady budú stáť vojaci Čestnej stráže Ozbrojených síl. Strážiť budú počas rokovaní parlamentu štátne symboly – znak, vlajku a pečať. Ceremoniál nástupu stráže za účasti predsedu parlamentu Andreja Danka a premiéra Roberta Fica sa udeje dnes prvýkrát. Podľa našich informácií ide o iniciatívu šéfa snemovne Danka. Cieľom je pozdvihnúť rokovacie dni Národnej rady a uctiť si nové historické insígnie. Štát vraj tento počin nebude stáť žiadne peniaze. Počas zasadnutí zákonodarného zboru sa budú pri štátnych symboloch striedať šiesti vojaci. Stráž budú držať po dvojiciach. Striedať sa budú po hodine. Každých 20 minút si dvojica držiaca stráž vymení miesto. Spolu s vojakmi bude v parlamente prítomný aj jeden veliaci poddôstojník. Príslušníci čestnej stráže budú ozbrojení, ale nebudú mať muníciu. (sita, su)

Ku konfliktom v Národnej rade došlo ešte pred letnými prázdninami, keď sa opozícia snažila odvolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka za kauzu Bašternák. Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič vtedy oblečený v tričku s nápisom Fico chráni zlodejov rozprestrel v rokovacej sále pred rečníckym pultom transparent.

Práve kauza podnikateľa Bašternáka podozrivého z daňových podvodov znovu ožije na záver septembrovej schôdze. V jej programe je návrh na odvolanie premiéra Roberta Fica. Opozícia žiada jeho odchod za to, že neodvolal ministra Kaliňáka kvôli kauze Bašternák.

Za nezmyselný označil návrh na odvolávanie premiéra poslanec Číž. „Nepoznám jedného komentátora, ktorý by poznal alternatívu k súčasnej vláde, a ani predčasné voľby teraz ako alternatívu nikto neurčuje,“ uviedol Číž. Poslanec SaS Martin Poliačik v tejto súvislosti povedal, že teraz nebude schôdza pokojnejšia v porovnaní so schôdzou v júni. „Neočakávam, že by sa atmosféra výrazne zlepšila,“ podotkol Poliačik.

Napätie pri štarte jesennej politickej sezóny predpovedá aj politológ Horský. "Všetko nasvedčuje tomu, že opoziční lídri hlboko uviazli v príprave a organizovaní marketingovej politiky a fingovania politických udalostí,“ uzavrel politológ.

Schôdza je plánovaná na 11 rokovacích dní. Je však malý predpoklad, že poslanci stihnúť prerokovať vyše 80-bodový program. Na budúci týždeň bude navyše prerušená. Vo štvrtok je deň pracovného pokoja pre sviatok Sedembolestnej Panny Márie a v piatok Bratislava hostí summit lídrov EÚ.