Sulík o Dankovi: Nemá úctu k ženám. Danko odkazuje, že šéf SaS klame

Podpredsedníčku NR SR Luciu Nicholsonovú (na archívnej snímke) najprv zaradili do rozpisu vedenia schôdzí NR SR. Po pôrode jej syna rozpis prepracovali.

Sulík v posledných týždňoch „s prekvapením a aj znepokojnením“ sleduje správanie predsedu parlamentu Andrej Danka. „Mám na mysli správanie sa Danka k ženám, ktoré je ďaleko za hranicou toho, čo je v slušných spoločnostiach akceptovateľné,“ povedal Sulík s tým, že sa mu nepáči, keď má Danko problém s tým, že si poslankyňa za SaS Jana Cigániková dovolila v rokovacej sále zjesť keksík.

„Následne neobvykle arogantným spôsobom urazil predsedníčku poslaneckého klubu SaS Natáliu Blahovú, keď jej na grémiu povedal, citujem: "Kto ste vy, pani poslankyňa? Ja som právnik, vy ste len učiteľka zo škôlky.“ Sulík preto Dankovi pripomína, koľko škôd za posledné desaťročia napáchali v tejto krajine právnici a koľko učiteľky v materských školách. „Na jeho mieste by som bol ticho,“ zdôraznil.

Poslednou kvapkou podľa Sulíka bol minulotýždňový výstup Danka na poslaneckom grémiu voči podpredsedníčke parlamentu Lucii Nicholsonovej (SaS). „Jeho vyhrážanie sa odvolaním Lucie Nicholsonovej z dôvodu tehotenstva dokazuje, že mu chýba elementárna slušnosť k ženám,“ dodal Sulík.

No a zaradiť ženu päť dní po pôrode na vedenie schôdze je dôvodom na vyhľadanie odbornej pomoci. Toto podozrenie potvrdzuje podľa Sulíka aj Dankovo najčerstvejšie vyjadrenie, že „do parlamentu prichádza hystéria, až taká zženštilosť“.

V závere vyzval predsedu parlamentu, aby prestal útočiť na poslancov a poslankyne a začal sa správať slušne, tak ako si zaslúžia a ako to prislúcha funkcii predsedu NR SR, ktorú zastáva. „Dôrazne sa ohradzujem voči útokom na moje kolegyne v strane Sloboda a Solidarita, ktoré odvádzajú solídnu opozičnú prácu,“ povedal Sulík a dodal „sme tu svedkami prejavovania sa akéhosi problému so ženami. Andrej Danko zbabelo strčí hlavu do piesku, pokiaľ ide o odvolanie Roberta Kaliňáka a na ženách si lieči svoje komplexy“.

Danko: Opozícia emóciami vyvoláva násilie

Andrej Danko reagoval, že už vyjadrenie o komplexoch je urážlivé a že on sa nikdy takto o žiadnom politikovi nevyslovil. Povedal, že opozícia by si mala uvedmiť, že emóciami, ktoré vyvoláva, spôsobuje vyvolávanie násilia, „ublíženie žene“. Narážal tým na včerajšie napadnutie aktivistky Aleny Krempaskej po protestoch pred komplexom Bonaparte. (Viac čítajte v správe: Aktivistku Krempaskú po protestoch pred Bonaparte napadli.)

Podľa Danka sú jeho dvere otvorené každej žene v parlamente. Vysvetlil aj zaradenie podpredsedníčky Lucie Nicholsonovej do rozpisu vedenia parlamentných schôdzí. Došlo k tomu po tom, ako Nicholsonová potvrdila, že aj v stave svojho pokročilého tehotenstva môže vykonávať svoje pracovné povinnosti. Keď sa jej narodilo dieťa, a oznámila, že nemôže prísť do práce, rozpis prepracovali. Podľa Danka Sulík účelovo klame. Ak sa podpredsedníčka Nicholsonová rozhodne, že nepôjde na materskú dovolenku, bude to jej rozhodnutie," povedal predseda parlamentu a zablahoželal Lucii Nicholsonovej k narodeniu syna.