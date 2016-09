Érsek odvolal šéfa NDS kvôli nespokojnosti s jeho konaním

„Akékoľvek zazmluvňovanie štátu tesne pred zmenou vedenia ministerstva, navyše bez akéhokoľvek jeho informovania, je pre mňa neprijateľné,“ uviedol v utorok Érsek pre agentúru SITA. „Bývalý generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt dostal varovanie za svoje kroky vo forme symbolickej žltej karty už od predošlého ministra Romana Brecelyho,“ dodal minister.

Érsek zároveň poveril vedením NDS až do riadneho výberového konania doterajšieho člena predstavenstva spoločnosti Juraja Valenta.

Brecely (Sieť) po nástupe na post ministra dopravy 23. marca vymenil vedúcich predstaviteľov viacerých spoločností a organizácií v pôsobnosti rezortu, vrátane troch štátnych železničných spoločností. „Personálne zmeny v spoločnostiach v gescii ministerstva sú prirodzenou súčasťou výmeny vedenia rezortu. Voľné miesta budú obsadzované na základe výsledkov riadnych výberových konaní,“ odpovedalo ministerstvo dopravy na otázku, či nový minister plánuje ďalšie personálne zmeny v rezorte.

Auxt bol poverený dočasným riadením NDS 8. apríla po odvolaní vtedajšieho šéfa diaľničiarov Milana Gajdoša. Érsek sa stal ministrom dopravy 31. augusta, predtým bol štátnym tajomníkom rezortu. Po prestupe pätice poslancov za Sieť do poslaneckého klubu strany Most-Híd Brecely podal minulý týždeň demisiu a prezident SR Andrej Kiska ju prijal.

NDS podpísala napríklad 25. augusta zmluvu na výstavbu úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce so spoločnosťou Skanska, a. s. za vyše 197 mil. eur bez dane (takmer 237 mil. eur vrátane dane). Diaľničiari zároveň 22. augusta uzavreli viaceré pokyny na zmenu pri výstavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka so združením Ovčiarsko na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s.

Štyri pokyny na zmenu predstavujú zvýšenie ceny prác spolu o 1,54 mil. eur. Pokyn na zmenu pri stavbe D3 Svrčinovec – Skalité, uzavretý so združením na čele s Váhostavom – SK, a. s. 26. augusta, zvyšuje cenu prác o 4,94 mil. eur.