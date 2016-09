Pokuty za bezpečnostné pásy a svetlá by sa mohli znížiť

Deväťročný chlapec zahynul pri zrážke vozidiel Škoda Felicia a Audi. Chlapca spolu s 10–ročnou sestrou viezla do školy zo Sedlíc do Prešova ich 54–ročná stará mama.

„Diskutujeme o priestupkoch, kde už počas minulého volebného obdobia došlo k zníženiu sankcií o 16 percent, keď pokuty klesali zo 60 do 50 eur. To znamená sankcie za malé prehrešky, ako sú napríklad svetlá alebo bezpečnostné pásy,“ reagoval pre Pravdu hovorca ministra vnútra Ivan Netík.

Pokuta za nepripútanie sa počas jazdy vyjde dnes šoféra na 50 eur. Za nezapnutie svetiel alebo použitie hmloviek, keď ich netreba, napríklad pri dobrej viditeľnosti, zaplatí od 10 do 50 eur. O koľko sa znížia sankcie za podobné priestupky, závisí od dohody koalície. Odkedy by mal nový sadzobník platiť, ešte nie je rozhodnuté.

Predchádzajúca vláda zľavila pri menej závažných porušeniach predpisov ako za telefonovanie, jazdu bez zapnutých svetiel, bez bezpečnostných pásov, ale aj v prípade porušenia zákazu vjazdu, pri parkovaní alebo napríklad pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti v obci do 20 kilometrov za hodinu a mimo obce do 30 kilometrov za hodinu. Horná hranica vtedy klesla zo 60 na 50 eur.

Dopravný konzultant Marosch Palesch si myslí, že meniť sadzobník každú chvíľu nie je dobré. „Platia nejaké pokuty za porušovanie predpisov a každý, kto si sadne za volant, si toho musí byť vedomý,“ pripomína Palesch. Podľa neho sankcie za vysokú rýchlosť či alkohol by mali zostať. Pripomína, že nižšie prekročenie v obciach aj mimo nich je už aj tak menej prísne postihované.

Šéf národniarov Andrej Danko pôvodne hovoril o plošnom znižovaní až o 20 percent. Ak by k nemu došlo, najviac by to nahralo cestným pirátom. Sankcia za prekročenie rýchlosti o 60 kilometrov by potom namiesto 800 eur bola len 540 eur. Ministerstvo vnútra tento model odmietlo. Netík sľubuje, že tým, ktorí si neudržia nohu na plyne, nevyjdú ani v budúcnosti v ústrety. Nedodržanie rýchlosti totiž už dlhé roky patrí k najčastejším príčinám tragických nehôd.

Práve rýchlosť stála včera za zrážkou dvoch áut, pri ktorej zomrel len 9-ročný chlapec. Chlapca spolu s 10-ročnou sestrou viezla do školy zo Sedlíc do Prešova ich 54-ročná stará mama. V mestskej časti Cemjata do Felicie, ktorú šoférovala, vletelo z protismeru Audi. To viedol 19-ročný mladík. Podľa svedkov išiel neprimeranou rýchlosťou. Hovorca záchranárov Boris Chmel potvrdil, že pri nehode zomrel 9-ročný chlapec, ženu odviezli do nemocnice s ťažkými zraneniami a je na umelej pľúcnej ventilácii, dievčatko vyviazlo bez vážnejších zranení.

Šoférov aj cyklistov sa dotýkajú ďalšie zmeny, ktoré majú na stole poslanci na septembrovej schôdzi parlamentu. Rokovať začali včera. Šancu prejsť by mali mať najmä koaličné návrhy, čo je zníženie pokút za jazdu bez diaľničnej známky z 300 eur na 150, možnosť bez pokuty vypiť si pri jazde na bicykli dve až tri desaťstupňové pivá a nenafúkať viac ako 0,5 promile alkoholu na cyklotrasách či v obci.

Diskusie vyvolala najmä téma alkohol a cyklisti. Ide o návrh poslancov Mostu-Híd. Ministerstvo vnútra, polícia aj odborníci sa v tomto prípade prikláňajú skôr k hranici 0,3 promile. "Z hľadiska ovplyvnenia psychomotorických a reakčných vlastností vodiča odborníci považujú hladinu alkoholu v krvi do 0,3 promile za bezvýznamnú,“ reagoval rezort vnútra. Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti, neodporúča povoliť až 0,5 promile. Schopnosť človeka riadiť auto či bicyklovať podľa neho neovplyvňuje alkohol do 0,2 promile. "Nad 0,3 už alkohol vplýva na reakčný čas vodiča,“ upozorňuje odborník. Okruhlica má obavy, že ak sa zmení nulová tolerancia, mnohí šoféri aj cyklisti budú piť ešte viac ako dnes.

„Na Slovensku nie sú vybudované ucelené cyklotrasy, a tak budú bicyklovať pod vplyvom aj na bežných cestách,“ myslí si analytik Palesch, ktorý nesúhlasí s tým, aby cyklisti mali dovolený alkohol.

Opozícia tiež predkladá viaceré návrhy, medzi nimi povinnosť poisťovne vyplatiť trhovú hodnotu vozidla pri tzv. totálnej škode. SaS tiež presadzuje, aby mal majiteľ auta možnosť preniesť evidenčné číslo vozidla zo starého vozidla na nové, pokiaľ si nepresunul bydlisko resp. firemné sídlo do iného okresu.

Okrem toho chcú opoziční poslanci umožniť odbočiť doprava aj na červenú, pokiaľ by odbočujúci vodič neobmedzil ani neohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky. To by malo podľa nich zvýšiť plynulosť na križovatkách. V niektorých krajinách je to bežné, odborníci s tým na Slovensku nesúhlasia „Ak by sa menilo zaužívané pravidlo, museli by sa zmeniť križovatky a vyškoliť vodiči. Ak nemá vodič rozhľad v nebezpečnej križovatke, mohlo by prísť k nehode,“ zhodnotil dopravný analytik Jozef Drahovský.