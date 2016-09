Poslanci ukončili rokovanie protischránkovým návrhom

Podľa poslankyne NR SR Veroniky Remišovej z OĽaNO ani „dobrý protischránkový zákon nezabráni niektorým ľuďom podojiť štát“. Podľa nej je potrebné zlepšovať kompetencie vyšetrovateľov ekonomickej kriminality.

Poslanec Alojz Baránik zo SaS k návrhu zákona mal niekoľko pripomienok. „Myslím si, že zákon plní, bohužiaľ, presne opačnú rolu ako je tá, ktorú plniť má. Dáva niekomu nádej a alibi, že sa tu s korupčnou povahou niečo robí. Všetky doteraz platné normy zákona o verejnom obstarávaní sú obchádzané v prospech korupčných kruhov, ktoré majú na vykonávanie praktík svojich ľudí,“ povedal vo svojom vystúpení. „Organizátori verejných obstarávaní sú živení týmto systémom a preorientujú sa na to, ako pracovať podľa nového zákona,“ dodal. Zdôraznil, že poslanci zo SaS návrh zákona nepodporia, lebo prenáša štátom regulovanú funkciu na súkromné osoby. „Zákon sa nám pokúša len vytrieť zrak,“ ukončil.

Protischránkový zákon má podľa ministerstva spravodlivosti zabezpečiť transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi. Zákon o registri partnerov verejného sektora upravuje pre firmy povinnosť zaregistrovať sa. Okrem toho sú firmy povinné zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. „Zákon vnáša veľkú mieru transparentnosti do vzťahov medzi štátom na jednej strane a biznisom na druhej strane,“ uviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Tento register umožní, aby sme videli, kto je konečný užívateľ výhod spoločností, ktoré obchodujú so štátom. Jednoducho je to veľmi, veľmi tvrdý a podľa môjho názoru aj efektívny protischránkový zákon,“ povedal premiér Robert Fico.

Poslanci Národnej rady SR pokračujú v rokovaní v stredu o deviatej hodine ráno.