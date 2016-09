Z trhu sťahujú 8 šarží liekov, mohli sa zameniť v škatuľkách

Ide o lieky pre pacientov s úzkostnými stavmi Neurol, s alergiami Prednison, infekčnými hnačkami Endiex, so srdcovými problémami Digoxin, s poruchami trávenia Pancreolan Forte. Medzi nimi je aj antibiotikum Azitrox.

„Pokiaľ má pacient k dispozícii balenie dotknutej šarže, je možné, že obsahuje iný liek, než aký mu bol pôvodne predpísaný,“ upozorňuje Diana Madaraszová zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ide o zámenu blistrov, ktoré sa nachádzajú v krabičkách. Dodala, že stiahnutie liekov má preventívny charakter. Pacienti sa na zámenu zatiaľ nesťažovali.

Ak má doma niekto dotknuté šarže, mal by lieky prestať užívať. Otvorené aj neotvorené balenie treba vrátiť v lekárni, kde ich vymenia. Najlepšie je tak urobiť v tej, kde si ich pacient vybral. Ostatné šarže môžu ľudia naďalej užívať. V prípade pochybností odporúča ŠÚKL pacientom poradiť sa s ošetrujúcim lekárom. Endiex a Pancreolan dostať bez receptu, ostatné lieky sú na lekársky predpis.

Lieky, ktoré ŠÚKL sťahuje z trhu

Názov lieku číslo šarže Neurol 0,5 2391215, 2401215, 2020116 Neurol 1,0 2510116 Prednison 20 léčiva 3510116 Pancreolan forte 2030216, 2040216 Azitrox 500 3540116 Endiex 2020116 Digoxin 0,250 Léčiva 3510216

Zdroj: ŠÚKL

„Lieky sú ľahko identifikovateľné, pretože na blistroch je napísaný názov lieku aj sila, a keby nekorešpondoval s krabičkou, myslím si, že si pacient rozdiel všimne,“ pripomenula Madaraszová. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ podvrdzuje jej slová. „Tabletky v blistroch jednotlivých liekov sú iné, pacient by mohol rozdiel zbadať,“ doplnil Sukeľ.

Ak by chorí zámenu nezbadali a užili by iný liek, tak podľa Sukeľa nehrozí riziko ohrozenia zdravia. Problém môže nastať iba v prípade Digoxinu, ak by ho pacient zamenil, napríklad s Prednisonom, ktorého sa bežne užíva aj 3 – 4 tablety. „Ak by pacient užil toľko tabliet Digoxinu, je tam riziko nejakých porúch srdcového rytmu. Ale je to riešiteľné, ostatné nie sú rizikové, aj pri väčších dávkach užitých jednorazovo,“ uzavrel.