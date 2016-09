Pôžičky pre študentov aj učiteľov zdražejú

Fond dáva zvýhodnené pôžičky za úroky v takej výške, v akej si aktuálne na finančných trhoch požičiava štát. To je dnes 0,89 percenta, v minulosti to boli 2 percentá, ale aj 5. V súčasnosti napríklad desaťtisícový úver, ktorý musí učiteľ vrátiť o 10 rokov, má pri úroku 0,89 percenta mesačnú splátku 87 eur.

Ministerstvo školstva od budúceho roka v novele zákona o Fonde na podporu vzdelávania navrhuje úrok zvýšiť na 3,05 percenta pre študentov aj pedagógov. Mesačná splátka toho istého úveru tak stúpne z pôvodných 87 eur na 97 eur za mesiac. Pri novom úroku učiteľ zaplatí za rok viac o 120 eur. „Súčasný mechanizmus bol nastavený ako férový voči štátu aj študentom a učiteľom, platia cenu, za ktorú si zdroje požičiava štát. Podľa nového návrhu na nich chce fond tvrdo zarábať,“ upozornil nezaradený poslanec Miroslav Beblavý.

Študenti môžu získať úver od 500 do 2 300 e­ur, splatiť ho musia za minimálne päť a maximálne desať rokov. Doktorandom fond ponúka 4 500 eur, učiteľom od 1 000 eur do 15-tisíc eur so splatnosťou od osem do 15 rokov.

Katka zo Žiliny si minulý rok požičala na štúdium 2 500 eur s 2-percentným úrokom. Ako čerstvá absolventka začne tento mesiac úver splácať. „Zaviazala som sa na desať rokov s tým, že každý mesiac budem platiť 25 eur,“ približuje mladá žena. Navrhované vyššie úroky sa jej nepozdávajú, dodáva, že v takom prípade by ako študentka zadlženie viac zvažovala. Teraz za úver celkom zaplatí 3 000 eur, ak by sa jej týkali nové kritériá, bolo by to o 250 eur viac.

Jaroslav z Trenčína mal tiež podobnú úverovú zmluvu. „Ani pri 3 % by som si neváhal vziať študentskú pôžičku, stále sa oplatí,“ poznamenal Jaroslav. Aj po zdražení budú pôžičky stále výhodné oproti trhovým úverom. Tie aktuálne banky predávajú za najnižší úrok vo výške 6,9 percenta. Pre učiteľov, ktorí môžu štátne pôžičky použiť aj na kúpu či opravu bývania, budú však po novom výhodnejšie komerčné hypotéky, pri nich sa ročný úrok momentálne pohybuje na úrovni 1,3 percenta.

Ministerstvo školstva zdraženie pôžičiek obhajuje vyššími príjmami, ktoré použije na financovanie ďalších úverov. Zatiaľ fond dokáže vybaviť v priebehu roka 1 300 učiteľov a študentov. V roku 2012, keď boli tiež 3-percentné úroky, to bolo 1 800 klientov.

Novela už prešla pripomienkovaním a tento mesiac by sa mala ocitnúť na rokovaní vlády. Rezort v nej však navrhuje aj iné zmeny, medzi nimi je obmedzenie štátnej podpory pre pedagógov pri splácaní úveru. Dnes sa im po odpracovaní piatich rokov v školstve základ pôžičky (istina) automaticky zníži o dve percentá a každý ďalší rok opäť klesne o dve percentá. Podmienkou však je, aby zotrvali v školstve. Po novom sa má istina znížiť len raz, a to o 3 percentá po odpracovaní piatich rokov v školstve. Potom už učiteľ môže z rezortu odísť, bez toho, aby platil vyššie úroky. Toto opatrenie v závislosti od výšky úveru pripraví učiteľov približne o sto eur za rok. Ministerstvo sa odlevu učiteľov neobáva. Nepredpokladá totiž, že poskytnutie výhodnej pôžičky je jedinou motiváciou na zotrvanie v školstve.

Monika, učiteľka zo Základnej školy v Lietave, nepovažuje jednorazové odpísanie sumy za dostačujúce. Sama si v roku 2005 vzala učiteľskú pôžičku na 15 rokov. Prvých päť rokov splácala mesačne 61 eur, výška splátok jej klesala a v súčasnosti po 11 rokoch uhrádza mesačne 46 eur. „Ako mladý pedagóg, ktorý nastúpil do zamestnania, som nedisponovala hotovosťou, za ktorú by som si mohla dovoliť rekonštrukciu bytu,“ vysvetľuje pedagogička, ktorá pripomína, že mesačná výplata začínajúceho učiteľa sa v hrubom podľa tabuliek pohybuje na úrovni 613 eur. „Myslím, že učiteľom by prináležala "finančná injekcia“ od štátu," poznamenala učiteľka.

Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková mieni, že obmedzenie podpory len skomplikuje situáciu mladým. „Osobne mám takú skúsenosť, že keď ku mne do školy nastúpia mladí učitelia z iných kútov Slovenska, ak si do troch rokov nenájdu finančne zabezpečenejšieho partnera, tak odchádzajú. Nedokážu si totiž kúpiť či zariadiť byt,“ opisuje riaditeľka Základnej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave.

Podľa Beblavého pre učiteľov to nie je zanedbateľná suma. „Kým v roku 2013 im bolo odpísaných 2 490 eur, o rok neskôr 175 130 eur a v roku 2015 až 914 327 eur,“ priblížil poslanec.

Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov vznikol v roku 2002. Jeho hlavným cieľom bola práve snaha zvýšiť a udržať ľudí v školstve. Na dosiahnutie tohto cieľa sa okrem iného stanovilo, že ak si učiteľ vezme z fondu pôžičku a v rezorte odpracuje päť rokov, zo základu pôžičky sa mu odpíše vtedajších 25-tisíc korún. Po odpracovaní ďalších desiatich rokov to znamenalo ďalších 25-tisíc korún. Po prechode na euro sa táto suma nahradila 830 eurami. V decembri 2012 došlo po škandáloch v pôžičkových fondoch k vytvoreniu Fondu na podporu vzdelávania. V ňom sa zlúčili Študentský pôžičkový fond a Fond na podporu začínajúcich učiteľov. Oba fondy poznamenali škandály s neoprávnene vyplatenými odmenami pre členov rád.

Beblavý na svojom blogu začiatkom apríla upozornil na pochybenie fondu. Ten v roku 2011 požičal 5,5 milióna eur nebankovej spoločnosti Slavia Capital, v čase, keď bol predsedom rady fondu súčasný minister školstva Peter Plavčan. Jeho manželka bola vtedy členkou predstavenstva Slavie Capital. Fond podľa Beblavého mal dať investičnej skupine nižší úrok, aký ponúkali banky na trhu, čím mal súkromnej firme „darovať“ pol milióna eur. Minister obvinenia odmietol. Podľa neho boli transakcie v súlade so zákonmi a Slovensku nevznikla škoda. Kauzu označil za umelo vytvorenú a naznačil, že Beblavý sa chce len zviditeľniť a získať politické body.