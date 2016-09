Betliar ponúkne nové grófske apartmány

Prvé a druhé podlažie kaštieľa zaberá expozícia apartmánov grófskej rodiny Andrássyovcov. Práve tejto časti sa majú dotknúť plánované úpravy. „Snažíme sa kaštieľu prinavrátiť charakter, ktorý mal v 19. storočí, keď tu žila rodina Andrássyovcov. Podľa niektorých dobových opisov sa to dá takto reinštalovať, preto sa o to chceme pokúsiť,“ prezradila vedúca oddelenia histórie, zbierok a výstavnej činnosti Silvia Lörinčíková zo Slovenského národného múzea – Múzeum Betliar.

Vytvoria tu nový apartmán grófa, grófky, detské izby či galériu starých majstrov, ktorá bola kedysi na druhom poschodí. Úpravy sa budú týkať najmä presunu a rozvrhnutia nábytku medzi miestnosťami tak, aby kopírovali bývanie grófskej rodiny. „Cieľom je vytvoriť rodinné zázemie, ktoré naozaj mohli mať. Je to tak logickejšie a pre návštevníkov aj príťažlivejšie,“ poznamenala Lörinčíková. Doteraz bola expozícia koncipovaná tak, že sledovala slohový vývoj nábytkárstva. Návštevníci prechádzali napríklad z empírovej izby do izby v štýle biedermeiera.

Na novej podobe expozície bude múzeum pracovať počas jesenných a čiastočne aj zimných mesiacov. Od 19. septembra do 15. decembra bude preto zatvorené. Podľa hovorkyne múzea Judity Krajčiovej pripravujú aj inštaláciu kúrenia či výmenu behúňov. Radi by tiež v celom kaštieli vymenili tridsaťročné šnúrové zábrany, to však závisí od dostatku peňazí.

Ešte pred uzavretím kaštieľa sa v nedeľu 18. septembra uskutoční derniéra výstavy Žofia – Pani Krásnej Hôrky s kurátorským výkladom Silvie Lörinčíkovej. Výstava je venovaná najstaršej zachovanej slovenskej múmii. Vedci už potvrdili, že ide o barónku Žofiu Szerédyovú. Do kaštieľa ju priviezli v máji tohto roku. V Betliari čaká na svoj návrat na hrad Krásna Hôrka, kde sa našla a ktorý opustila po jeho požiari.

Priestory, ktoré prejdú úpravami, by mali byť pre verejnosť otvorené v januári budúceho roka. V súčasnosti však ešte nie je jasné, či budú prístupné úplne, alebo v obmedzenom režime.