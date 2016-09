Danko myslel slová o vplyve v RTVS nadnesene

Podľa neho zodpovedať za RTVS môže vtedy, ak by mal takú zodpovednosť. „Ak ide o verejnoprávnu muselo by ísť o konsenzus. Ak by to bola štátna televízia, mohla by sa niesť zodpovedať aj politicky,“ uviedol.

RTVS má podľa Danka dostatočné množstvo zdrojov na prevádzku. „Je tam manažment, ktorý je za ňu zodpovedný,“ konštatoval s tým, že aj štát má dostatočné rezervy napríklad aj na tretí kanál. „Zvyšovať koncesionárske poplatky je najľahšie riešenie, ktoré nie je riešením. Riešením je nájsť zdroje v RTVS a v štátnom rozpočte,“ zdôraznil.

Minister kultúry Marek Maďarič podľa Danka vyvolal tému o RTVS zbytočne. „Pozrite sa koľko RTVS vynakladá na externé relácie, niekedy až 25 miliónov eur. V ČR v prepočte za sedem eur prevádzkuje televízia päť kanálov,“ upozornil.

Funkčné obdobie súčasného generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku sa končí v roku 2017. Danko chce, aby nový riaditeľ, ktorý vzíde z voľby, predložil koncepciu, akú verejnoprávnu RTVS si predstavuje. „Nový riaditeľ si môže pýtať zdroje, ktoré dokážeme naplniť. Možno by nový manažment našiel iné zdroje, alebo by sa našiel iný systém financovania,“ dodal Danko.

Danko tvrdí, že návrhy o verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS) prinesie vtedy, keď bude mať jeho strana na starosti ministerstvo kultúry alebo samotnú RTVS. Ako povedal v pondelok v relácii Braňo Závodský naživo na rádiu Expres, "SNS vie ťahať, keby mala ministra kultúry alebo by mala RTVS, vtedy cítim povinnosť ťahať.

Dovtedy hovorím, že RTVS radšej nech ostane v režime status quo, akoby sme mali ľuďom brať znova zdroje na prevádzku toho, že znova budeme blufovať o treťom kanáli". Šéf parlamentu a národniarov tak reagoval na vyjadrenia predstaviteľov Smeru-SD, že pri zvyšovaní koncesionárskych poplatkov pre RTVS, dohodnutom v koaličnej zmluve, je na ťahu SNS.

Danka dnes za jeho výroky kritizovalo OĽaNO. Podľa hnutia si občania za svoje peniaze zaslúžia kvalitný program i spravodajstvo. To však nie je možné, ak sa po každých voľbách vymení vedenie aj stratégia vysielania. „Rozhlas a televízia má slúžiť občanom, nie politickým stranám,“ povedala v stredu na tlačovej besede poslankyňa z hnutia OĽaNO Veronika Remišová.

Verejnoprávna televízia však nie je trafika, ktorá by sa dávala ‚do správy‘ politickej strane,“ povedala Remišová. Podľa nej prevádzku rozhlasu a televízie platia všetci občania a hlavným poslaním televízie je poskytovať nestranné a vyvážené informácie o dianí v spoločnosti. „Riadenie rozhlasu a televízie nemá zabezpečovať politická strana, ale vedenie pod dohľadom Rady RTVS,“ dodala.