Mail vyvracia, že Nicholsonovú nútili odísť od bábätka do parlamentu

V sprievodnom stanovisku Čižmáriková uvádza, že Nicholsonová zavádza, ak hovorí, že v deň pôrodu jej poslali rozpis služieb.

„Dňa 31.8.2016 kan­celária parlamentu jej poslala prvý harmonogram, keďže na poslaneckom grémiu deklarovala, že neostáva na materskej dovolenke. Následne jej asistentka požiadala o večerné služby sms správou a poslala aj vyplnený rozpis, kde sama žiada o večernú službu. Pani poslankyňu nikto na rokovania parlamentu nenútil, išlo o jej dobrovoľné rozhodnutie, ktoré je rešpektované. Včerajší (utorňajší) rozpis jej bol posielaný na základe jej dobrovoľného návratu do práce a vyhovenie žiadosti plne pracovať. Ak sa pani poslankyňa rozhodne ostať doma, všetky jej služby v rozpise budú plne nahradené bez akýchkoľvek komplikácií,“ spresňuje Čižmáriková v stanovisku a prikladá fotokópiu mailovej komunikácie.

„Zaradiť ženu päť dní po pôrode na vedenie schôdze je dôvodom na vyhľadanie odbornej pomoci,“ vyhlásil v utorok na margo šéfa parlamentu Andreja Danka líder SaS Richard Sulík. Danko v reakcii na to vysvetlil, že zaradenie podpredsedníčky Lucie Nicholsonovej do rozpisu vedenia parlamentných schôdzí došlo po tom, ako Nicholsonová potvrdila, že aj v stave svojho pokročilého tehotenstva môže vykonávať svoje pracovné povinnosti. Keď sa jej narodilo dieťa, a oznámila, že nemôže prísť do práce, rozpis prepracovali. Podľa Danka Sulík účelovo klame. Ak sa podpredsedníčka Nicholsonová rozhodne, že nepôjde na materskú dovolenku, bude to jej rozhodnutie," povedal predseda parlamentu a zablahoželal Lucii Nicholsonovej k narodeniu syna.

Lucia Nicholsonová sa vzápätí po zverejnení mailovej komunikácie medzi jej asistentkou a kanceláriou NR ohradila, že komunikácia je vytrhnutá z kontextu a médiá jej nedali príležitosť na celú vec reagovať. Na sociálnej sieti napísala, že spomínaným mailom predchádzali dve zásadné veci: „31. augusta mi na poslaneckom grémiu Danko povedal, že ak po pôrode nenastúpim do práce, bude to považovať za dôvod mojho odvolania a výmeny. a 1. septembra mi poslal rozpis, kde som mala pevne stanovené časy vedenia schôdze.“