Takmer polovica Slovákov by podľa prieskumu privítala neutralitu

Prieskum na Slovensku od 31. januára do 7. februára na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov vo veku nad 18 rokov formou osobných rozhovorov robila agentúra Focus.

„Až 59 percent Slovákov vidí rolu USA v Európe a vo svete negatívne. Predstave, že USA používa NATO pre ovládanie malých krajín, verí 60 percent Slovákov. Pozoruhodným zistením je, že až 29 percent mladých Slovákov (19 – 24 rokov) má väčšiu dôveru v alternatívne médiá, pričom sledovanie týchto médií sa neustále rozrastá,“ vyplýva z prieskumu, ktorý dnes prezentoval analytik Globsecu a odborník na extrémizmus Daniel Milo, sociologička Oľga Gyarfášová, Martin Slosiarik z agentúry Focus a Jakub Janda z českého think tanku Európske hodnoty.

Ako konštatuje prieskum, existuje značný odpor voči infraštruktúre NATO. Proti budovaniu spojeneckých základní na ich území je 56 percent Čechov, 55 percent Slovákov a 34 percent Maďarov. Prieskum výsledok v Maďarsku prisudzuje faktu, že v Maďarsku už letecká aliančná základňa je. Väčšia je podpora pre neutralitu. Hoci iba 20 percent Slovákov a 17 percent Čechov odmieta členstvo v NATO, 39 percent v ČR a 47 percent Slovákov odpovedalo, že neutralita by bola lepšia ako členstvo v Aliancii. V prípade Maďarska je to 30 percent.

„Maďarsko vykazuje najvyššiu mieru podpory pre NATO v celom regióne (47 %) napriek politickej rétorike jeho lídrov a intenzívnej politickej spolupráci s Ruskom. Maďarsko je tiež najviac eurooptimistická krajina spomedzi Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Môže sa to však zmeniť v atmosfére predreferendovej kampane o prijímaní utečencov na základe kvót, ktorá je silne zameraná proti Bruselu,“ uvádza sa vo výsledkoch prieskumu.

V celom regióne je tiež na ústupe podpora pre členstvo v EÚ a integračný proces. Slovensko, tradične jedna z najviac proeurópskych krajín, zažilo prudký pokles podpory pre EÚ. V roku 2010 to bolo 68 percent, v roku 2016 to je 52 percent. Pokles dnes môže byť podmienený aj súčasnou migračnou krízou. V Maďarsku si 54 percent opýtaných myslí, že členstvo je dobrá vec. V Česku je to 32 percent.

Výsledky zo Slovenska ukazujú, že podpora pre proruskú orientáciu je marginálna, tesne nad 12 percent. Oproti tomu podpora pre prozápadnú orientáciu je takmer dvakrát tak veľká, 23 percent. Väčšina respondentov (52 %) chce, aby bolo Slovensko mimo tradičného delenia na východ a západ, ale niekde uprostred.

Globsec zároveň priniesol aj niekoľko odporúčaní. Je to napríklad oficiálne uznať existenciu problému ruskej propagandy. Je to podľa Mila základným predpokladom na úspešné opatrenia. Ako upozornil, túto tému vo svojej správe pár vetami spomenula Slovenská informačná služba, česká BIS sa takisto tejto téme venovala. Podľa Mila treba prijať aj kompletnú komunikačnú stratégiu zameranú na obranu a presadzovanie našich hodnôt a inštitúcií. Jedným z odporúčaní je aj podporiť rozvoj kvalitnej, investigatívnej žurnalistiky. „Úloha verejnoprávnych médií a podpora nezávislosti médií je preto nevyhnutnosťou,“ odporúčajú.