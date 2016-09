Matovič hecuje ďalej, hovorí Weisenbacher

Pritom práve po odchode z jeho mítingu pred Bonaparte, kde Krempaskej protestujúci nadávali, na mladú aktivistiku zaútočili dvaja neznámi muži. Pri bitke, po ktorej skončila v nemocnici, na ňu vykrikovali "smerácka k..va vy…baná“.

Matovič, ktorý po napadnutí Krempaskej vyjadril len vlažnú ľútosť, v stredu opäť na aktivistku slovne útočil. Nazval ju podvodníčkou, rovnako aj jej kolegu z Inštitútu ľudských práv Petra Weisenbachera. Tvrdí, že obaja vlani použili do učebnice pre školy pasáže z knihy Ireny Bihariovej z mimovládnej organizácie Ľudia proti rasizmu. Učebnicu finančne podporilo ministerstvo vnútra. „Sú to podvodníci, ktorých financuje ministerstvo vnútra, a potom chodia provokovať na naše protesty," vyhlásil politik.

„Matovičov hyenizmus nepozná hraníc, nestačí mu, že mladá žena ostala ležať v krvi kvôli jeho hecovaniu. Namiesto ospravedlnenia klame ďalej a pokiaľ sa Alena ešte lieči, tak konšpiruje ďalej. Pokračuje v lžiach a hecuje ľudí, aby nenávideli občanov, ktorí majú iný politický názor ako on,“ reagoval Weisenbacher. Šéf Obyčajných sa v stredu opäť dištancoval od fyzického útoku na aktivistku. „Dôrazne sa dištancujeme, aby nás niekto obviňoval z toho, že sme mali niečo spoločné s tým, že slečna Krempaská štyri hodiny po proteste na druhej strany Bratislavy od niekoho dostala po puse. Keď dostala po puse, tak zrejme od tých ľudí, ktorí sa neštítia ju kryť pri podvodoch na ministerstve vnútra,“ povedal Matovič.

Podľa politológa Michala Horského obvinenia Matoviča na adresu Krempaskej iba ďalej vyhrocujú situáciu. „Namiesto ospravedlnenia či vysvetlenia kauzy zbitej ženy len pokračuje v ďalšom politikárčení,“ poznamenal Horský. Politológ Juraj Marušiak fyzický útok na Krempaskú považuje za odsúdeniahodný. „Je to o to obludnejšie, že išlo o ženu. Zaráža ma tiež mlčanie niektorých médií, ktoré takéto akty násilia inokedy odsudzujú, či je to Sme, alebo Denník N. Alebo spochybňujú, či došlo k napadnutiu. Svedčí to minimálne o selektívnom pohľade na prejavy násilia v politike,“ povedal Marušiak. Podľa neho ukazovať teraz na vinníka je predčasné, lebo páchatelia neboli identifikovaní. „Tento útok však svedčí o tom, že vo veľmi širokej časti politického spektra sa rozširuje podpora násilných agresívnych riešení a politickej neznášanlivos­ti,“ dodal.

Krempaská sa spolu s ďalšími aktivistami zúčastnila na posledných troch protestoch OĽaNO a SaS pred bytovým komplexom Bonaparte, kde žiadali odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka za kauzu Bašternák. Krempaská spolu s ďalšími aktivistami hovorila, že mítingy by nemali organizovať strany, ale mali by mať občiansky charakter. Matovičovi sa to však nepáčilo a obvinil ich, že sú provokatéri Smeru.

Solidaritu Krempaskej vyslovili medzinárodné ľudskoprávne organizácie. Európska sieť proti nacionalizmu, rasizmu, fašizmu a na podporu migrantov a utečencov vyzvala slovenské úrady, aby dôsledne vyšetrili útok na aktivistku a jeho motívy. Podľa organizácie násilie súvisí s jej angažovaním sa proti pravicovému populizmu a všetky dostupné dôkazy naznačujú, že útočníci boli neofašisti.

Fyzický útok na Krempaskú odsúdila aj Irena Bihariová z mimovládky Ľudia proti rasizmu. „Nech si myslím o Inštitúte ľudských práv čokoľvek v rámci našich profesijných nezhôd, toto by som neželala ani nepriateľovi,“ povedala.

Pokiaľ ide o spomínanú spornú učebnicu, médiá ešte minulý rok informovali, že Weisenbacher s Krempaskou prevzali do nej niektoré pasáže z knihy od Bihariovej Rezort vnútra učebnicu Inštitútu ľudských práv podporil sumou 5 300 eur. Bihariová hovorí, že sa právne nebránila a spor o autorstve nechala tak. Podľa nej rezort vnútra sa pri preverovaní tohto prípadu nezaoberal porušením autorských práv a odkázal na občianskoprávny súd. „Čiže neskonštatoval ani pochybenie, ale ani nepochybenie. Petrovi Weisenbacherovi mám za zlé, keď to interpretuje tak, že sa nič nestalo. To tak nebolo.

Ministerstvo vnútra to vyhodnotilo tak, že sa tým nebude zaoberať,“ uviedla Bihariová. Poznamenala však, že nechce byť teraz zaťahovaná do sporov medzi Matovičom a Inštitútom ľudských práv. „Ak v kontexte spomenutej publikácie má pán Matovič dojem, že sú pre neho nedôveryhodní, tak je to úplne legitímne,“ doplnila.

Podľa Weisenbachera rezort vnútra urobil v inštitúte kontrolu a jej výsledkom bolo, že projekt sa naplnil a riadne vyúčtoval. Uviedol, že publikácia sa vyhotovila v súlade s autorským zákonom, čo konzultovali s viacerými právnikmi. „Je v nej jasne napísané, že sme ju zostavili na vzdelávacie účely. To nie je autorská publikácia, v ktorej by sme si niečo vymýšľali. Je to kompilácia z mnohých odborných textov. Všetky tieto odborné texty sú v zmysle zákona uvedené v zozname bibliografických odkazov. Celá tá búrka v pohári vody ma veľmi mrzí, lebo za tým cítim niečo osobné, čo nepatrí do verejného priestoru,“ dodal Weisenbacher.