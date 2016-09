Príde mestská časť vinou Pavla Ruska o lukratívny dom?

Takáto záloha je však samospráve nanič a piatkovú licitáciu zastaviť nemôže. Budovu pred rokmi predala na charitu za 100 korún slovenských (3,32 eura), teraz by za ňu mohla inkasovať státisíce. Z toho, že sa tento majetok ocitol v dražbe, viní mestská časť štatutára chráneného domu a bývalého politika Pavla Ruska.

Ženy v núdzi mohli služby Majáka využívať od roku 2002. Budovu v lukratívnom centre na Karpatskej ulici od mestskej časti kúpila nezisková organizácia vtedy ešte za 100 Sk s tým, že ak raz tam skončí činnosť, predá ju späť samospráve. Dnes ide trojpodlažný dom do dražby, pretože organizácia nedokázala splatiť pôžičku 100-tisíc eur. Mestská časť v nej licitovať neplánuje. Trhové ceny za domy v Starom Meste sa pritom pohybujú od 500-tisíc až do troch miliónov eur.

Na to, aby sa Staré Mesto mohlo zapojiť do dražby, muselo by zložiť zábezpeku 350-tisíc eur. „Toľko peňazí mestská časť nemá k dispozícii a ani nevidíme dôvod, aby sme sa zapájali do dražby a uchádzali sa o majetok, ktorý považujeme za náš. Máme naň predkupné právo, dražbu nepovažujeme za zákonnú. Notár podľa nášho názoru pochybil, pretože si neoveril, či Pavol Rusko je oprávnený niečo také podpísať,“ povedal starosta mestskej časti Radoslav Števčík.

Podľa Števčíka sa všetky problémy okolo Majáka začali, keď sa na jar 2015 stal jeho riaditeľom exminister hospodárstva a bývalý politik strany ANO Pavol Rusko. Pred vyše mesiacom zástupkyňa staromestského starostu Jana Španková informovala o pokusoch previesť nehnuteľnosť, za ktorými mal stáť riaditeľ organizácie. Pod jeho vedením vznikol dlh vo výške 600-tisíc eur, pre ktorý bol vydaný príkaz na exekúciu.

S Ruskom sa denníku Pravda nepodarilo spojiť. Pred mesiacom pre portál cas.sk potvrdil, že chcel dom vymeniť za inú nehnuteľnosť. „S podnikateľom Mariánom Kočnerom sme mali dohodu o zámene priestorov Majáka nádeje a Five Star Residence v tej istej hodnote. Prišlo však predbežné opatrenie a nemohli sme nič robiť. Staré Mesto nám to znemožnilo a my sme museli uhradiť zmluvnú pokutu 500-tisíc eur,“ prezradil. Takto teda mala vzniknúť väčšia časť úveru, ktorý mal Maják splácať. Ďalších 100-tisíc eur si inštitúcia požičala od firmy Mariána Kočnera na rekonštrukciu budovy.

O predbežné opatrenie, ktorá zakazovalo nakladať s majetkom, požiadala mestská časť, okresný súd jej vyhovel. Krajský súd ho však zrušil.

Denník Pravda sa včera snažil vypátrať, o koľko ľudí sa nezisková organizácia vlastne stará, a zistiť ďalšie informácie. Pracovníčka, ktorá si neželala uviesť meno, nás odkázala na riaditeľa Ruska s tým, že nemôže poskytnúť žiadne informácie. Doména majak-nadeje.sk, ktorá bola podľa nej kedysi domovskou stránkou chráneného domu, už nefunguje.

Nezisková organizácia už prakticky neexistuje. Do 15. júla mala do zbierky listín predložiť výročnú správu za minulý rok, čo sa nestalo a okresný úrad tak konštatoval, že Maják nádeje zanikol. Aj napriek tomu sa podľa Števčíka štatutár Rusko pokúsil doručiť na okresný úrad zápisnicu zo správnej rady Majáka, podľa ktorej malo dôjsť k jeho zlúčeniu s občianskym združením Priatelia. „Toto považujeme za podvod, ktorého sa dopustil štatutár a členovia správnej rady, nakoľko správnu radu môže viesť jedine predsedníčka správnej rady a v jej prítomnosti sa nerokovalo, preto dokument považujeme za falzifikát,“ tvrdí starosta.

Staré Mesto urobilo v posledných mesiacoch všetko pre to, aby sa mu podarilo zvrátiť dražbu. Vlani v novembri sa snažilo o skončenie spolupráce s neziskovou organizáciou, dalo podnet na trestné stíhanie Pavla Ruska za subvenčný podvod, ktorého sa podľa nich dopustil tým, že defraudoval prostriedky Majáka nádeje. Podalo tiež trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu zmluvy o pôžičke.

Mestskej časti sa podarilo získať aspoň druhú budovu Majáka nádeje na Smrečianskej ulici, tá však potrebuje rekonštrukciu a nie je možné ubytovať v nej ženy a deti z Karpatskej ulice. Staré Mesto je však pripravené pomôcť.

Neziskovú organizáciu preveruje ministerstvo práce. Na prelome tohto roka dostalo podnet, že organizácia údajne hospodári s peniazmi, ktoré mali byť použité na humanitnú pomoc, nezákonne, pričom je pochybné aj poskytovanie sociálnej starostlivosti a jej celkové fungovanie. Barbora Petrová z tlačového oddelenia rezortu však povedala, že vec ešte nie je ukončená. Komisia, ktorá má o Majáku rokovať, zasadne 21. septembra. Rezort tiež čaká na informácie od Sociálnej poisťovne o zamestnancoch inštitúcie, hlavne na údaje o zaplatených odvodoch.