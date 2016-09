Kaliňák rozpustil tím na Kriminálnom úrade Finančnej správy, tvrdí Rajtár

„Protesty sa skončili, minister stále neodstúpil. Po tom, ako minister inicioval zatknutie môjho asistenta Filipa Rybaniča a jeho vyšetrovanie, po tom ako prenasleduje prokurátora, ktorý vyšetruje jeho bankové transakcie s podnikateľom Ladislavom Bašternákom, je stále Kaliňák ministrom,“ povedal.

„Kaliňák rozpustil tím ľudí pod vedením Jozefa Luterána v roku 2014 na kriminálnom úrade Finančnej správy. Luterán nepodpísal list na obnovu vyšetrovania Bašternákovej firmy BL 202, ktorá údajne podľa Kaliňáka platila 12 miliónov eur v hotovosti a bolo to vraj úplne v poriadku. Z toho bola neoprávnene vyplatená vratka 2 milióny eur,“ dodal.

Podľa neho bol Bašternákovi vyplatený nadmerný odpočet DPH zo sumy spolu až 48 miliónov eur. „Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a vyšetrovateľka Tatiana Ujváryová sabotovali vyšetrovanie,“ povedal Rajtár.

„Vyšetrovanie bolo odsabotované, vraj tá firma vykázala DPH, ale neodviedla daň. Úradu neprekážalo, že ten, čo mal 12 miliónov prijať si ani nepamätal, či ich prijal. Preto kriminálny úrad Finančnej správy chystal list, ktorým sa sťažoval na políciu a chcel vyšetrovanie obnoviť. Luterán list nepodpísal, a preto z úradu musel odísť a s ním aj celý jeho tím bol rozprášený reorganizáciou,“ vysvetlil Rajtár s tým, že sa tak zakryla korupcia.

Na tlačovej besede vystúpil aj Peter Cvik, bývalý námestník generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR zodpovedný za reorganizáciu colnej správy po vstupe do EÚ. Ten vysvetlil, že reorganizácia úradu, keď odišlo 30 ľudí nebola z dôvodu zlepšenia fungovania či po zmene zákonov. „Išlo o to, že bolo potrebné zbaviť sa ľudí, ktorí sa dostali vo vyšetrovaní trestných činov tak ďaleko, že to bolo nepríjemné pre ľudí z najvyšších miest,“ uzavrel.