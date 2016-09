Výbor pre nezlučiteľnosť začal konanie voči Čislákovi

„Podľa môjho názoru je nespochybniteľné, že pán Čislák sa zachoval neeticky a porušil ducha tohto zákona. A je vysoko pravdepodobné, že porušil aj literu tohto zákona a bude potrestaný,“ povedal po zasadnutí výboru Beblavý.

Podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ak verejný funkcionár dva roky pred skončením funkcie poskytol nejakej osobe napríklad štátnu pomoc, poskytol alebo povolil inú podporu, výhodu, alebo odpustil povinnosti, nemôže rok po skončení funkcie byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy. Zároveň nemôže mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami.

Ako povedal novinárom predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Martin Poliačik (SaS), v prípade, že bude šetrením dokázané porušenie ústavného zákona, hrozí Čislákovi pokuta vo výške trojnásobku jeho niekdajšieho mesačného ministerského pla­tu.

Hovorca siete polikliník Jerguš Holéczy opätovne reagoval, že dotáciu, ktorú spomína poslanec Beblavý, získala spoločnosť wesper, a.s., v roku 2015 na základe splnenia všetkých požiadaviek v rámci operačného programu Zdravotníctvo, pričom nešlo o rozhodnutie vtedajšieho ministra zdravotníctva. „Wesper a.s., tak ako aj iné konkurenčné zdravotnícke zariadenia, využila v roku 2015 zverejnenú výzvu na získanie eurofondov a zároveň splnila všetky zadané podmienky. Nevidíme dôvod, prečo by súkromné zariadenia, ktoré hospodária zodpovedne, nevytvárajú dlhy a plnia si všetky svoje záväzky, mali byť vylúčené z procesu získania eurofondov na modernizáciu medicínskeho vybavenia,“ konštatoval Holéczy.

Čislák: Poslanec Beblavý zavádza

Exminister Čislák vo svojom písomnom stanovisku podotkol, že počas celej kariéry sa pohyboval v oblasti zdravotníctva na rôznych pozíciách. „Je prirodzené, že po ukončení práce na ministerstve zdravotníctva budem mať ambíciu pokračovať v tomto odbore. Zmluva, ktorú mám uzavretú so spoločnosťou Pro Care, neporušuje žiaden zákon. Spájanie môjho mena s pridelením dotácie pre spoločnosť wesper a.s. je zavádzaním zo strany pána poslanca Beblavého. Spoločnosť Pro Care bola len jednou zo spoločnosti, ktoré sa uchádzali o získanie eurofondov v rámci zverejnenej výzvy,“ píše sa v stanovisku.

Bývalý šéf rezortu sa zároveň rozhodol zverejniť základné informácie zmluvy so spoločnosťou Pro Care. „V prípade potreby, som pripravený tieto skutočnosti vysvetliť aj výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a to aj napriek tomu, že kategoricky odmietam akékoľvek porušenie zákona a ochrane verejného záujmu,“ uviedol v stanovisku. Podľa zverejnených informácií má Čislák uzavretú zmluvu od 27. júna tohto roka do 30. júna 2017, pričom miestom výkonu práce je mesto Košice.

„Zamestnanec vykonáva odbornú činnosť podľa pokynov generálneho riaditeľa, riadne vyhotovuje a vedie súvisiace dokumentácie a poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo manažmentu spoločnosti v oblasti svojej činnosti. Pripravuje analýzu situácie v zdravotníctve v zariadeniach ProCare a.s. s cieľom zefektívniť procesy a nastavenie práce lekárov, iného medicínskeho personálu. Pripravuje analýzu situácie v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti na východnom Slovensku,“ priblížil Čislák náplň svojej práce.

Výška odmeny pre bývalého ministra zdravotníctva je 2 500 eur brutto mesačne počas trvania zmluvy, ktorá je na dobu určitú. Náborový bonus predstavoval dva mesačné platy.

Výbor pre nezlučiteľnosť začal konanie aj voči Miroslavovi Vaďurovi za porušenie ústavného zákona o konflikte záujmov v prípadoch jemu blízkych firiem, aj firmy maséra Kostku.