Zatieni najstarší verejný park v strednej Európe mrakodrap?

Na tejto ploche bývalého futbalového štadióna Artmedie Petržalka by o niekoľko rokov malo bývať vyše 1 700 a pracovať 2 300 ľudí.

Nový komplex bude stavať firma RV Development 3, ktorá patrí do skupiny Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka. Zámer pobúril bratislavských mestských poslancov, ktorí sa obávajú, že prostredie najstaršieho verejného parku v strednej Európe bude masívnou výstavbou znehodnotené.

Stavebník ešte nemá územné ani stavebné povolenie, jeho projekt pod názvom Green park zatiaľ hodnotí ministerstvo životného prostredia. To podľa mestských poslancov otvára cestu k diskusii. Poslankyňa Lucia Štasselová (nezávislá), povolaním architektka, požiadala primátora Iva Nesrovnala, aby na výstavbu na bývalom pozemku Artmedie vypísal medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž. „Investičný zámer by mal plne rešpektovať vzácnu lokalitu, výborne viditeľnú a dostupnú zo Starého Mesta, v kontakte s riekou aj so Sadom Janka Kráľa," mieni.

Štasselová pripúšťa, že pre benevolentný prístup minulých vedení mesta už výstavbu v tejto lokalite nemožno úplne zastaviť. „Po tom, čo sa zrušil štadión, požiadal majiteľ, aby sa územný plán mesta prekvalifikoval. Z územia pôvodne určeného na šport a rekreáciu je dnes stavebný pozemok," poznamenala. Podľa nej by sa mesto malo snažiť o reguláciu zástavby na tomto území. Súčasní radní, ako tvrdí, by nemali dovoliť, aby tu vyrástli budovy vyššie ako koruny stromov.

O návrhu poslankyne na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa nakoniec nehlasovalo. Hoci s ním primátor súhlasil, upozornil na to, že vypísanie súťaže bude komplikované vzhľadom na to, že územie je v rukách súkromníka. „Nemôžeme prinútiť súkromnú osobu, aby zaplatila medzinárodnú súťaž na svojom súkromnom pozemku a ešte aby stavala podľa iného návrhu,“ dodal poslanec zastupiteľstva za Petržalku Oliver Kríž (nezávislý).

Vizuál projektu Green Park, ktorý predložil investor. Autor: RV Development 3, s. r. o.

Po búrlivej debate poslanci nakoniec prijali uznesenie, v ktorom žiadajú primátora, aby investorovi nevydal záväzné investičné stanovisko mesta, ktoré slúži ako usmernenie pre stavebný úrad. Poslanci chcú od Nesrovnala, aby počkal na stanovisko poslaneckej a odbornej komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby. Tá bude hodnotiť investorov zámer. „Videli sme návrh, ale musíme sa naň pozrieť bližšie, aby sme sa vedeli fundovane rozhodnúť,“ povedal poslanec Juraj Káčer (SDKÚ), ktorý je členom komisie. „Posúdime projekt a potom dáme primátorovi odporúčanie, v čom je dobrý, kde má nedostatky, poprípade navrhneme alternatívne riešenia,“ dodal poslanec. Odborníci budú preverovať výšku stavby, riešenie parkovania alebo občianskej vybavenosti. Podľa Káčera nakoniec odporučia primátorovi, ako upraviť projekt tak, aby do lokality zapadol.

Komisia by mala zasadať najskôr o tri týždne, celé konanie o stavbe sa tak predĺži. Jej rozhodnutie má však odporúčací charakter a Nesrovnal uznesenie nemusí rešpektovať.

Štatutár firmy RV Development 3 Dušan Repák k diskusii okolo ich zámeru hovorí, že projekt Green Park plní všetky legislatívne normy, vrátane súladu projektu s územným plánom hlavného mesta . „Preto dúfame, že stále žijeme v právnom štáte, kde osobné vlastníctvo niečo znamená,“ poznamenal Repák. Developerský projekt Green Park za 60 miliónov eur by podľa predloženého návrhu malo tvoriť viacero budov. Konkrétne štyri šesťpodlažné domy prevažne s bytmi, administratívna budova s 11 nadzemnými podlažiami a bytový vežiak s predpokladanou výškou 90 metrov. V komplexe má byť aj občianska vybavenosť a okolo 1 300 parkovacích miest. Na ploche vo veľkosti jedného futbalového stánku by tak podľa predstáv investora malo bývať vyše 1 700 a pracovať 2 300 ľudí. Začať s výstavbou plánuje v marci 2017 a ukončiť ju v decembri 2018.

Za najväčší problém považuje Andrej Kovarik zo Štátnej ochrany prírody práve výškovú budovu. Stromy, ktoré rastú v najstaršom verejnom parku v strednej Európe, budú pre ňu v určitých hodinách vždy v tieni. „To je pre stromy, ktoré dlhodobo žijú rovnakých podmienkach, stresujúci faktor,“ pripomenul Kovarik. Následky stáleho tienenia sa podľa odborníka neprejavia hneď. „Z dlhodobého hľadiska môžu byť stromy náchylnejšie na choroby a celkovo to zhorší ich vitalitu,“ dodal Kovarik s tým, že hrozí zníženie kvality parku. Projekt je v súčasnosti podľa portálu ministerstva životného prostredia v procese EIA, čo je posudzovanie vplyvov na životné prostredie.