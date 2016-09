Orosz: Na nočné zásahy by mali posielať dvoch pilotov

Problémom mohlo byť čokoľvek. Treba však vychádzať zo skutočnosti, že išlo o skúseného pilota.

Na aké riziká sa musia záchranári pripraviť pri nočnom zásahu?

Všetky zásahy v noci sú veľmi rizikové, nie všetci piloti sú schopní taký let zvládnuť, možno aj z tohto dôvodu zasahovali záchranári z Popradu. Takáto posádka musí vedieť narábať s nočným videním, musia poznať terén, vedieť využívať zdvíhacie zariadenie. Spočiatku záchranná služba určite očakávala, že budú musieť takéto zariadenie využiť, napríklad pri vyťahovaní zraneného človeka z rokliny. V tomto prípade to však nebolo nutné, zraneného naložili na neďalekej lúke, kde vrtuľník mohol pristáť. Akcia, ktorú robili, bola jedným z najvyšších levelov záchrannej služby. Musím však podotknúť, že vrtuľníky, ktoré sa využívajú na nočné akcie, majú namontované Night sun (špeciálny svetlomet, pozn. red.), čo pilotovi uľahčuje lietanie. Havarovaný vrtuľník ním nedisponoval. Povinnou výbavou však tieto svetlá nie sú.

Majú piloti rešpekt pred nočným lietaním?

Určite áno, je to pre pilota citeľné pri riadení.

Pilot riadil pomerne nový stroj, Bell 429, na ktorom nelietal dlho. Záchranári používajú najmä Agusty. Sú nové vrtuľníky náročnejšie na riadenie?

Rozdiel medzi vrtuľníkmi, čo sa týka elementárneho riadenia, nie je takmer žiadny. Rozdiel je najmä v tom, ako nová technika dokáže napomáhať pilotovi pri riadení. Vrtuľník, ktorý havaroval, je jeden z najnovšej generácie strojov na svete, veľmi drahý a využívaný len v niektorých krajinách, ktoré si ho môžu dovoliť. Má aj najnovšiu generáciu autopilota, dokáže stabilizovať vrtuľník automaticky, dokonca je tam aj taký režim, že stroj sa dokáže sám vrátiť na miesto, odkiaľ vzlietol. Bell 429 zo stredajšej tragédie takýmto príslušenstvom disponoval, otázne je, či ho pilot aj využil.

Mohla byť príčinou nešťastia nedostatočná pripravenosť pilota?

Je pravda, že na tomto stroji ešte nebolo dostatok času nazbierať veľa skúseností, nemožno však povedať, že práve to bolo príčinou. Jednou z alternatív môže byť napríklad aj technická chyba z dôvodu, že vrtuľník nebol v prevádzke dosť dlho – mohla sa tam teoreticky vynoriť výrobná chyba. Technika bola asi dva roky stará, na záchranné služby sa používala niečo vyše mesiaca. Vrtuľník bol uvedený do prevádzky najmä z toho dôvodu, že starším strojom dochádzala životnosť. Predtým sa sporadicky využíval na výcvik pilotov a na cvičenie posádok. Pilot si dokáže na stroj zvyknúť veľmi rýchlo, ale nikdy sa nedá povedať, či je to dostatočné. Je to individuálne, niekomu stačí kratšie obdobie, niekomu zas viac nalietaných hodín. Čo sa týka základného ovládania, je to približne rovnaké, čo sa týka ovládacích prvkov, je tam veľa rôznych vypínačov a keď je tam pilot sám, musí vyvinúť oveľa väčšie úsilie, aby to dokázal obsluhovať. Ja si osobne myslím, že by na nočné zásahy mali byť v kabíne dvaja piloti, najmä pri novej technike. Na takéto špecifické lety určite.

Aká technická chyba sa na vrtuľníku objavuje najčastejšie?

Vrtuľník je dnes veľmi zložitý, je neskutočne prekombinovaný elektronikou. Veľa strojov má už automatizované systémy, riadiace jednotky ovládajú aj základné veci ako výkon motora. Môže tak dôjsť k tomu, že počítač vyhodnotí nejaký parameter letu nesprávne. Zistí, že tam je nejaký problém, ktorý nie je zlučiteľný s tým, aby motor ďalej pokračoval v prevádzke a počítač následne zastaví prívod paliva a vypne motor. V tomto prípade sú to však naozaj len dohady, ale nebolo by to prvýkrát, že by pri takejto zložitej technike takýto fatálny problém nastal.

Mohol zlyhať pilot?

Samozrejme, zo strany ľudského faktora tam môže byť napríklad prehliadnutie prekážky, kontakt s okolím, s elektrickým vedením a podobne. V tomto prípade by sa však už asi zistilo, ak by takýto problém nastal. Dá sa prehliadnuť veľa vecí, preto je vhodné mať poruke spomínaný svetlomet vysokej svietivosti, aby si pilot dokázal nasvietiť dopredu všetky prekážky.