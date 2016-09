KALI špeciál má do domácností distribuovať súkromník

Napriek obštrukcii vlády, ministerstva kultúry a tomu, že pošta splnila zadania ako nerozdistribuovať tieto noviny, alternatíva dnes už existuje, vyhlásil Rajtár. Poslanecký kolega z OĽaNO-NOVA ho doplnil, že dnes sa už pravda jednoducho umlčať nedá. Dodal, že dobrí ľudia ešte nevymreli a nie každý sa dá zastrašiť. Meno spoločnosti, ktorá bude noviny distribuovať, nechceli pre hrozbu možných problémov zverejniť.

Výtlačky do 1,5 milióna domácnosti spoločnosť roznesie za 14-tisíc eur. Obe strany ale ešte budú hľadať cez internet dobrovoľníkov na roznesenie približne 300-tisíc kusov výtlačkov do obcí, kde súkromník neroznáša. Noviny by sa mali k občanom dostať v strede budúceho týždňa. „Snáď pred 1,5 milióna domácností nepostavia stráž, aby zabránili rozneseniu, alebo kamióny nezastavia policajti. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, čo vymyslia súdruhovia z Bonaparte,“ dodal Grendel. Rajtár odmietol obvinenie, že v tlačovine je použitá podobizeň Roberta Kaliňáka bez autorského práva. „Je to účelové obvinenie. Ide o kresbu, nie fotku a autorské právo má kreslič, s ktorým máme zmluvu podľa zákona,“ vysvetlil Rajtár.

Strany SaS a OĽaNO vytvorili noviny, ktoré majú občanom Slovenska priblížiť kauzu Bašternák a dôvody, pre ktoré žiadajú odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie, a tiež to, aby sa premiér Robert Fico vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte, ktorý postavil podnikateľ Ladislav Bašternák. Noviny vytlačili v českej tlačiarni v náklade dva milióny kusov. Slovenská pošta mala podľa zmluvy zabezpečiť distribúciu do všetkých slovenských domácností. Pošta však noviny nedistribuovala. Ako informovala, tlačovina „KALI špeciál“ na základe stanoviska Ministerstva kultúry SR nespĺňa zákonom stanovené požiadavky pre periodickú tlač. Z tohto dôvodu ju Slovenská pošta nemôže distribuovať do slovenských domácností ako periodickú tlač. Opozičné strany zvažujú voči pošte právne kroky za nedodržanie zmluvy.